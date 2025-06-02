Bloomberg: состояние богатейших россиян выросло более чем на 22,5 млрд долларов

«Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 22,547 миллиарда долларов», — подсчитало агентство РИА Новости, ссылаясь на данные Bloomberg Billionaires Index. С начала текущего года состояние президента компании «Норникель» Владимира Потанина увеличилось на 3,82 миллиарда долларов и достигло 31,7 миллиарда долларов. Его доходы увеличились больше остальных предпринимателей. В то же время капитал акционера крупнейшего российского производителя железной руды «Металлоинвест» Алишера Усманова вырос на 3,7 миллиарда долларов, составив 16,9 миллиарда долларов.