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Bloomberg: состояние богатейших россиян выросло более чем на 22,5 млрд долларов

С начала текущего года общий капитал крупнейших российских бизнесменов увеличился на 22,547 миллиарда долларов. Это следует из опубликованного агентством Bloomberg «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index).

Больше всех среди российских миллиардеров прибавил Потанин.

С начала текущего года общий капитал крупнейших российских бизнесменов увеличился на 22,547 миллиарда долларов. Это следует из опубликованного агентством Bloomberg «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index).

«Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 22,547 миллиарда долларов», — подсчитало агентство РИА Новости, ссылаясь на данные Bloomberg Billionaires Index. С начала текущего года состояние президента компании «Норникель» Владимира Потанина увеличилось на 3,82 миллиарда долларов и достигло 31,7 миллиарда долларов. Его доходы увеличились больше остальных предпринимателей. В то же время капитал акционера крупнейшего российского производителя железной руды «Металлоинвест» Алишера Усманова вырос на 3,7 миллиарда долларов, составив 16,9 миллиарда долларов.

В марте стало известно, что за первый квартал 2025 года совокупное состояние наиболее состоятельных российских бизнесменов выросло на 14,975 миллиарда долларов. В этот период Усманов увеличил свой капитал на 3,64 миллиарда долларов, передает RT.