На севере Иркутской области восстановили движение транспорта

В Иркутской области в Киренском, Жигаловском и Бодайбинском районах восстановили движение автомобилей. С 28 мая на нескольких участках дорог проезд ограничили из-за того, что большегрузы во время временного запрета осевых нагрузок все равно выезжали на трассу. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, из-за весенней распутицы, две фуры преградили движение всему транспорту на участке между Марково и Киренском и на дороге Усть-Кут — Киренск.
— Дорожная служба Иркутской области оперативно организовала силы и средства, эти участки разгрузили. Это, конечно, и трудозатраты, и финансовые потери. Справились, проезд был обеспечен, — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.
До 15 июня в Приангарье продолжают действовать ограничения по проезду тяжеловесного транспорта по дорогам общего пользования. Для оперативного реагирования и устранения заторов, на проблемные дорожные участки будут выезжать сотрудники министерства транспорта, леса и сотрудники ГИБДД.