На севере Иркутской области восстановили движение транспорта

В Иркутской области в Киренском, Жигаловском и Бодайбинском районах восстановили движение автомобилей. С 28 мая на нескольких участках дорог проезд ограничили из-за того, что большегрузы во время временного запрета осевых нагрузок все равно выезжали на трассу. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, из-за весенней распутицы, две фуры преградили движение всему транспорту на участке между Марково и Киренском и на дороге Усть-Кут — Киренск.