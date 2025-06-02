Владимирская икона Божией Матери 3 июня: как молиться и какие чудеса она творит

Чудо с конями Боголюбского Когда князь Андрей Боголюбский увозил икону во Владимир, его кони неожиданно остановились у реки Клязьмы и отказались идти дальше. Только молитва перед образом помогла двигаться дальше — и князь понял, что икона должна остаться именно во Владимире. Это чудо стало символом Божьей воли и заступничества. Спасение рабочих при строительстве Золотых ворот По преданию, во время возведения Золотых ворот обрушился свод, под обломками оказались десятки человек. Князь Андрей усердно молился перед иконой, и чудом все пострадавшие остались живы. Победа над Волжской Булгарией (1164 год). Перед решающим боем князь молился перед иконой, прося заступничества. После победы воины видели, как икона излучала свет, что подтвердило ее чудодейственную помощь. Избавление от нашествия Тамерлана (1395 год). По преданию, когда войско Тамерлана подошло к Москве, икону перенесли в столицу, и народ горячо молился о спасении. Тамерлану во сне явилась Матерь Божия с войском святых, и он испугался, приказав отступать. Отступление войска хана Ахмата (1480 год). Во время стояния на реке Угре татары ожидали, что русские пойдут в бой, но после молитв перед иконой и хитрых маневров противник ушел. Летописи связывают спасение Руси именно с чудом, дарованным Богородицей. Защита Москвы от татар (1521 год). При нападении крымских и ногайских татар народ и духовенство молились перед Владимирской иконой, а юродивый Василий увидел видение с иконой и святителями, покидающими город. После молитвы татары неожиданно отступили, не захватив Москву. Сохранение православия при Лжедмитрии (1605 год). Когда Лжедмитрий пытался захватить власть и свергнуть патриарха, последние защитники веры молились перед Владимирской иконой. Патриарх Иов возложил на нее свою панагию, и вскоре самозванец был свергнут.