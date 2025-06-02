Владимирская икона Божией Матери 3 июня: как молиться и какие чудеса она творит

3 июня православные отмечают праздник Владимирской иконы Божией Матери.
Одна из самых почитаемых святынь России — Владимирская икона Божией Матери — на протяжении веков считалась заступницей Руси. Перед ней молились князья, матери и солдаты. В 2025 году праздник иконы выпадает на 3 июня. Рассказываем, в чем ее сила, какие чудеса с ней связаны, и что важно знать перед молитвой.
Суть праздника Владимирской иконы Божией Матери и дата празднования в 2025 году.
Владимирская икона — одна из главных святынь России. Ее называют щитом Руси и образом-заступницей. Праздник, посвященный этой иконе, отмечается трижды в году:
3 июня — избавление Москвы от власти хана Мехмед Гирея в 1521 году;6 июля — избавление столицы Руси от ханского ига Ахмата в 1480 году;8 сентября — бегство войска хана Тамерлана в 1395 году.
Именно в эти дни верующие собираются в храмах, чтобы помолиться и просить помощи, поддержки и покровительства Пресвятой Богородицы через ее образ — Владимирскую икону.
История Владимирской иконы Божией Матери: как святыня спасла Русь.
По преданию, икону написали в XII веке в Константинополе. Затем подарили князю Юрию Долгорукому. Он привез ее в Вышгород под Киевом. Оттуда ее увез его сын — князь Андрей Боголюбский. По дороге кони неожиданно остановились. Князю явилась Божия Матерь и велела построить храм. На этом месте появился Боголюбский монастырь, а икона осталась в новом центре Руси — Владимире. С тех пор икону стали называть Владимирской. Позже, при нашествиях на Москву, образ несколько раз переносили в столицу — чтобы защитить город. В Успенском соборе Кремля ее встречали как спасительницу. Там перед ней молились князья, патриархи и простой народ. Икона веками сопровождала Русь в переломные моменты — и всегда там, где стояла она, происходил разворот судьбы.
Символика и художественные особенности иконы.
Икона Владимирской Богоматери написана в стиле византийской живописи и называется «Элеуса», что значит «умиление». На ней Богородица нежно прижимает щеку малыша — Иисуса — к своей. Этот жест показывает ее большую любовь и заботу не только о Сыне, но и обо всех людях. В иконe много золотого и темно-красного цвета: золото символизирует божественный свет, а красный — страдания Христа. Младенец Иисус держит в руке свиток — это знак мудрости и божьего учения. Все детали иконы сделаны так, чтобы помогать людям молиться и чувствовать защиту и надежду.
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Чудеса Владимирской иконы.
Чудо с конями Боголюбского Когда князь Андрей Боголюбский увозил икону во Владимир, его кони неожиданно остановились у реки Клязьмы и отказались идти дальше. Только молитва перед образом помогла двигаться дальше — и князь понял, что икона должна остаться именно во Владимире. Это чудо стало символом Божьей воли и заступничества. Спасение рабочих при строительстве Золотых ворот По преданию, во время возведения Золотых ворот обрушился свод, под обломками оказались десятки человек. Князь Андрей усердно молился перед иконой, и чудом все пострадавшие остались живы. Победа над Волжской Булгарией (1164 год). Перед решающим боем князь молился перед иконой, прося заступничества. После победы воины видели, как икона излучала свет, что подтвердило ее чудодейственную помощь. Избавление от нашествия Тамерлана (1395 год). По преданию, когда войско Тамерлана подошло к Москве, икону перенесли в столицу, и народ горячо молился о спасении. Тамерлану во сне явилась Матерь Божия с войском святых, и он испугался, приказав отступать. Отступление войска хана Ахмата (1480 год). Во время стояния на реке Угре татары ожидали, что русские пойдут в бой, но после молитв перед иконой и хитрых маневров противник ушел. Летописи связывают спасение Руси именно с чудом, дарованным Богородицей. Защита Москвы от татар (1521 год). При нападении крымских и ногайских татар народ и духовенство молились перед Владимирской иконой, а юродивый Василий увидел видение с иконой и святителями, покидающими город. После молитвы татары неожиданно отступили, не захватив Москву. Сохранение православия при Лжедмитрии (1605 год). Когда Лжедмитрий пытался захватить власть и свергнуть патриарха, последние защитники веры молились перед Владимирской иконой. Патриарх Иов возложил на нее свою панагию, и вскоре самозванец был свергнут.
Чем помогает Владимирская икона людям.
Икону связывают с исцелениями от тяжелых болезней, поддержкой в семейных трудностях и помощью в самых сложных жизненных ситуациях.
Исцеление от болезней: много случаев, задокументированных в православных архивах и монастырских хрониках, когда люди молились перед иконой и получали облегчение от тяжелых недугов, в том числе онкологию и хронические болезни. Помощь в семье: известны случаи, когда супруги, переживавшие кризис или даже развод, при помощи молитв перед Владимирской иконой восстанавливали мир и любовь в доме. Защита от бед и опасностей: в годы войны и гражданских потрясений люди обращались к иконе за защитой, и многие свидетельства подтверждают ее помощь в сохранении жизни и имущества.
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Что нельзя делать в день празднования Владимирской иконы.
В день празднования Владимирской иконы Божией Матери православные стараются соблюдать строгую духовную дисциплину. Вот основные запреты и рекомендации:
Не заниматься тяжелым физическим трудом и бытовыми делами. День посвящен молитве и созерцанию, а не суете. Лучше уделить время духовному отдыху и общению с близкими. Избегать ссор и конфликтов. В этот день важно сохранять мир в душе и в доме — как символ покровительства иконы, которая смягчает сердца. Не употреблять алкоголь и не переедать. Постепенное очищение тела помогает лучше настроиться на молитву и духовные практики. Не поддаваться унынию и безверию. День — время укреплять веру, поэтому любые сомнения и страхи лучше отпустить. Не забывать о молитвах и посещении церкви. Если есть возможность, обязательно прийти на праздничное богослужение или хотя бы дома почитать акафист. Есть негласные правила поведения и перед самой иконой. Нельзя молиться в суете, без уважения — лучше на минуту остановиться, чем читать «на бегу», нельзя просить зла или мести — икона считается образом любви и прощения. А также использовать икону как «оберег» или магический предмет — это не амулет, а символ веры. Кроме того, не следует ставить икону в непочтительном месте — например, на телевизоре, вблизи алкоголя или зеркал.
Традиции и как провести день праздника Владимирской иконы.
В этот день люди обычно идут в церковь — там служат особую литургию и молятся перед Владимирской иконой. Часто приносят цветы и зажигают свечи, чтобы попросить у Богородицы помощи и защиты. Хорошо помолиться всей семьей, помочь тем, кто в беде, или просто сделать что-то доброе для окружающих. Это время для того, чтобы подумать о душе, помириться с близкими и почувствовать поддержку святой иконы.
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Молитвы перед Владимирской иконой Божией Матери.
Краткая молитва о помощи и защите.
«Пресвятая Владычица Богородица, Покровительница наша, не оставь меня в бедах и скорбях, приди на помощь в час нужды, укрепи веру и даруй мир душе моей. Аминь».
Молитва о здравии и исцелении.
«Пресвятая Богородица, Матерь Спасителя нашего, молю Тебя, услышь молитвы мои и укрепи тело мое, исцели болезни и наполни сердце светом надежды. Помоги мне терпением принять волю Божию и сохранить дух в радости. Аминь».
Молитва о семейном благополучии и мире.
«Всемилостивая Владичице, Пресвятая Богородица, защити дом наш от бед и враждебных сил, даруй любовь, согласие и взаимопонимание в семье, укрепи узы дружбы и взаимоуважения. Аминь».
Молитва о духовном укреплении и помощи в испытаниях.
«Пресвятая Владычица, Царица Небесная, направь меня на путь праведный, дай силы нести крест жизни с достоинством, избавь от уныния и даруй спокойствие души. Пусть Твоя молитвенная поддержка будет моей надеждой и опорой. Аминь».
Молитва благодарности.
«Пресвятая Богородица, благодарю Тебя за неизменную заботу и помощь, за спасение в трудные часы и за радость веры, пусть свет Твой продолжает освещать мой путь, а сердце наполнится любовью и благодарностью. Аминь».
Где находится Владимирская икона в 2025 году.
«В наши дни подлинник Владимирской иконы Божией Матери хранится в храме святителя Николая в Толмачах, при Третьяковской галерее в Москве. Туда можно прийти и поклониться святыне лично».