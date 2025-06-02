Эксперт рассказал, как выбирать вкусные ягоды без риска для здоровья

Собеседник издания обратил внимание на то, что сезон свежих ягод в России традиционно вызывает вопросы о безопасности их употребления. Он указал, что внешние признаки ягод напрямую связаны с их полезными свойствами, и чем более зрелая ягода, тем больше в ней будет содержаться ценных полифенолов и антиоксидантов, делающих ее полезной для здоровья.