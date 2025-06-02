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Эксперт рассказал, как выбирать вкусные ягоды без риска для здоровья

Кандидат технических наук, доцент, директор Института прикладной биотехнологиии пищевой инженерии имени академика РАН И. А. Рогова Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов в беседе с Life.ru рассказал, как правильно выбирать спелые и полезные ягоды.

Кандидат технических наук, доцент, директор Института прикладной биотехнологиии пищевой инженерии имени академика РАН И. А. Рогова Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов в беседе с Life.ru рассказал, как правильно выбирать спелые и полезные ягоды.

Собеседник издания обратил внимание на то, что сезон свежих ягод в России традиционно вызывает вопросы о безопасности их употребления. Он указал, что внешние признаки ягод напрямую связаны с их полезными свойствами, и чем более зрелая ягода, тем больше в ней будет содержаться ценных полифенолов и антиоксидантов, делающих ее полезной для здоровья.

В первую очередь, по словам эксперта, при выборе ягод следует оценивать их внешний вид. Куликов уточнил, что спелые и качественные плоды и имеют характерные для сорта цвет и правильную структуру поверхности.

Как заметил собеседник издания, клубника должна быть сухой, ярко-красной, с зеленой чашечкой, а ягод с белыми «плечиками» у плодоножки нужно избегать, поскольку это признак незрелости. Малина, в свою очередь, должна быть сухой, без сока на дне контейнера, и она не должна мяться при легком нажатии, подчеркнул эксперт. Куликов предупредил, что белесый налет на малине является признаком плесени.

Черника хорошего качества, согласно заявлению собеседника издания, имеет равномерный сине-черный цвет с матовым налетом, тогда как блестящие ягоды могут быть обработаны консервантами. Он отметил, что смородина, будь то красная, белая или черная, должна быть упругой и сухой, а сами ягоды должны легко отделяться от кисти. Куликов порекомендовал выбирать слегка упругий крыжовник, с целой кожицей без трещин. Спелые ягоды будут иметь равномерную окраску от зеленоватого до темно-фиолетового, уточнил эксперт.

Собеседник издания добавил, что критически важно соблюдение температурного режима при хранении ягод, и даже кратковременное их нахождение при температуре выше 8 градусов по Цельсию приводит к активизации патогенной микрофлоры. Куликов также призвал уделять особое внимание целостности упаковки и отсутствию следов порчи.

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