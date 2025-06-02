Нижегородцам напомнили, как вести себя при взрыве

Оказавшись под завалами, надо сохранять спокойствие, не паниковать, стараться дышать ровно и верить что вас найдут. Можно подавать сигналы голосом или стуком. Если есть металлические предметы (ключи, кольцо), тихо двигать ими — это может помочь спасателям обнаружить вас с помощью приборов.