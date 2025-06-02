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Мощнейшая и затяжная магнитная буря не отпускает Землю

Почти сутки Земля переживает геомагнитное возмущение, но его интенсивность значительно снизилась: с пиковых значений G4, зафиксированных 1 июня, до текущего слабого уровня G1. Об этом сообщили специалисты Центра космической погоды.

Источник: Life.ru

По данным Института прикладной геофизики, пик возмущения 1 июня достиг отметки G4, что по пятибалльной шкале классифицируется как «очень сильная» магнитная буря. Для сравнения, G1 означает «слабую» активность, а G5 — «экстремально сильную».

«Пока на Земле уровень бури держится на G1», — сообщил специалист центра ТАСС.

Эти космические явления — следствие мощных солнечных вспышек, распределённых по классам от A до X в зависимости от рентгеновского излучения. Зачастую они сопровождаются выбросами плазмы, облака которой, достигая нашей планеты, провоцируют колебания её магнитного поля. Несмотря на ослабление, Земля продолжает находиться под влиянием остаточных эффектов шторма.

Ранее уровень магнитной бури на Земле достиг показателей G4. Это было чревато выходом на самую мощную — пятую степень магнитной активности. При этом сама буря началась ещё 29 мая, и длится до сих пор.