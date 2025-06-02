Жара возвращается: синоптики рассказали о погоде на неделе

Согласно прогнозу, в течение недели по всей территории республики сохранится малооблачная и сухая погода, осадки не ожидаются.
Сегодня днём температура по большей части республики составит 30−35°C, на юге и в пустынных районах — до 38. К середине недели жара усилится: воздух прогреется до 36−39°C, по югу — до 42.
На севере пик жары придётся на понедельник и вторник — до 38−40°C, после чего температура немного спадёт до 32−37°C.
Погода в Ташкенте
В столице всю неделю сохранится малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный, 3−8 м/с. Температура воздуха: понедельник — 30−32°C, вторник — 33−35°C, среда и четверг — 35−38°C.