Жара возвращается: синоптики рассказали о погоде на неделе

Vaib.uz (Узбекистан. 2 июня). Узгидромет опубликовал прогноз на текущую рабочую неделю — жителей Узбекистана снова ожидает жара. Уже в начале недели температура резко пойдёт вверх, а к середине недели в южных регионах воздух может прогреться до 42 градусов. Лишь ближе к выходным жара немного спадёт, особенно на севере страны.