Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жара возвращается: синоптики рассказали о погоде на неделе

Vaib.uz (Узбекистан. 2 июня). Узгидромет опубликовал прогноз на текущую рабочую неделю — жителей Узбекистана снова ожидает жара. Уже в начале недели температура резко пойдёт вверх, а к середине недели в южных регионах воздух может прогреться до 42 градусов. Лишь ближе к выходным жара немного спадёт, особенно на севере страны.

Сейчас в Ричмонде: +13° 5 м/с 94% 756 мм рт. ст. +16°
Источник: Vaib.Uz

Согласно прогнозу, в течение недели по всей территории республики сохранится малооблачная и сухая погода, осадки не ожидаются.

Сегодня днём температура по большей части республики составит 30−35°C, на юге и в пустынных районах — до 38. К середине недели жара усилится: воздух прогреется до 36−39°C, по югу — до 42.

На севере пик жары придётся на понедельник и вторник — до 38−40°C, после чего температура немного спадёт до 32−37°C.

3—4 июня по северу и пустынной зоне, 5 июня местами по республике ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах с пылью.

Погода в Ташкенте

В столице всю неделю сохранится малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный, 3−8 м/с. Температура воздуха: понедельник — 30−32°C, вторник — 33−35°C, среда и четверг — 35−38°C.