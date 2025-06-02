В Беларуси 78,6% мальчиков и 77,7% девочек общаются в соцсетях. Это следует из данных Национального статистического комитета к Международному Дню защиты детей, которые размещены на официальном сайте ведомства.
По информации Белстата, в 2024 году 90,9% детей от 6 до 17 лет каждый день выходили в интернет. Вместе с тем 5,3% детей выходили в интернет не менее одного раза в неделю, а 3,8% — от случая к случаю.
В ведомстве отметили, что 98,4% мальчиков и 97,4% девочек в интернете смотрели фильмы, слушали музыку, играли в компьютерные игры, скачивали информацию. Кроме того, 89,6% мальчиков и 90,5% девочек отправляли и получали электронную почту, а также звонки. Для образовательных целей интернет использовали 81,2% мальчиков и 78,9% девочек.
Говорится, что 78,6% мальчиков и 77,7% девочек общались в интернете в социальных сетях. В Белстате отметили, что 63,1% мальчиков и 62% девочек использовали интернет для скачивания газет, журналов, литературы и чтения. А еще 49,9% мальчиков и 52,7% девочек искали информацию про товары и услуги.
Ранее Белстат обнародовал самые популярные имена детей в Беларуси: «Михаил, Ева, Анна, Тимофей».
Кстати, отец пятерых детей солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков приехал в минский роддом с цветами: «Хочется, чтобы каждый папа понял это с самого начала».
А еще бесплатные экскурсии и дегустации пройдут для туристов в Беларуси со 2 по 8 июня.