Продлили лидера на поле и в раздевалке: Морозов — о контракте Дзюбы с «Акроном»

«В одном из интервью сказал, что у Артема отличное голевое чутье. Подтвердил и в этот раз, когда пришли ко всем договоренностям именно 1-го числа. В этот день в прошлом году завоевали право играть в РПЛ, где с первого сезона уверенно закрепились. Продлеваем одного из наших ключевых игроков, лидера на поле и в раздевалке», — заявил владелец «Акрона».