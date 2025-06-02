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Продлили лидера на поле и в раздевалке: Морозов — о контракте Дзюбы с «Акроном»

Владелец тольяттинского клуба подчеркнул: новое соглашение подписали с ключевым игроком «молодых и звонких».

Владелец тольяттинского клуба подчеркнул: новое соглашение подписали с ключевым игроком «молодых и звонких».

Павел Морозов уточнил: обо всем договорились 1 июня. Артем Дзюба задержится в составе «красно-черных» на сезон. С ними стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, а позже и сборной. Всего забил за них десять мячей.

«В одном из интервью сказал, что у Артема отличное голевое чутье. Подтвердил и в этот раз, когда пришли ко всем договоренностям именно 1-го числа. В этот день в прошлом году завоевали право играть в РПЛ, где с первого сезона уверенно закрепились. Продлеваем одного из наших ключевых игроков, лидера на поле и в раздевалке», — заявил владелец «Акрона».

Ранее Дзюба сам прокомментировал новое соглашение с тольяттинцами.

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