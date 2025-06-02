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Сильное землетрясение произошло у берегов японского острова Хоккайдо

В ночь на 2 июня у берегов японского острова Хоккайдо было зафиксировано мощное землетрясение. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

В ночь на 2 июня у берегов японского острова Хоккайдо было зафиксировано мощное землетрясение. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным центра, подземные толчки произошли в 3:51 по местному времени (21:51 1 июня по московскому времени) с магнитудой 5,9.

Согласно информации EMSC, эпицентр землетрясения находился в 53 километрах к юго-востоку от поселка Хироо, где проживает более семи тысяч человек, и в 120 километрах к юго-востоку от города Обихиро с населением 173 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километров. Данных о пострадавших не поступало, а угроза цунами в регионе не объявлялась, говорится на сайте.

Ранее стало известно, что спрос на поездки в Японию снизился из-за распространения предсказаний о мощном землетрясении, появившихся в манге японской писательницы Ре Тацуки «Будущее, которое я видела».

В апреле в результате землетрясения в Таджикистане были разрушены 17 домов и одна школа. Эпицентр землетрясения располагался в 160 километрах к северо-востоку от Душанбе в Раштском районе.