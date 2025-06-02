Сильное землетрясение произошло у берегов японского острова Хоккайдо

Согласно информации EMSC, эпицентр землетрясения находился в 53 километрах к юго-востоку от поселка Хироо, где проживает более семи тысяч человек, и в 120 километрах к юго-востоку от города Обихиро с населением 173 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километров. Данных о пострадавших не поступало, а угроза цунами в регионе не объявлялась, говорится на сайте.