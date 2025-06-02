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Трамп репостнул теорию заговора о том, что Байдена казнили в 2020 году

Трамп поддержал репостом теорию о смерти Байдена в 2020 году.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп порадовал сторонников теории заговора, согласно которой бывший глава Белого дома Джо Байден на самом деле умер еще в 2020 году и с тех пор политика заменяет клон. Эта необычная публикация путем репоста появилась на странице президента США в соцсети Truth Social.

В сообщении утверждается, что никакого Байдена нет. Вместо него люди видят «клонов, двойников, роботизированных бездушных, безмозглых существ».

«Демократы не видят разницы», — уверен пользователь под псевдонимом llijh, чьим постом поделился Трамп.

Ранее глава комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США республиканец Джеймс Комер заявил, что четверо сотрудников Белого дома с помощью автопера подписывали документы от имени бывшего президента США Джо Байдена.

На недавней встрече Дональда Трампа с Джо Байденом публика обратила внимание на широчайшую улыбку Джо после слов о хорошей президентской предвыборной кампании. Эта улыбка укрепила убеждение конспирологов в том, что Байден помог Трампу выиграть выборы.