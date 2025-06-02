Трамп репостнул теорию заговора о том, что Байдена казнили в 2020 году

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп порадовал сторонников теории заговора, согласно которой бывший глава Белого дома Джо Байден на самом деле умер еще в 2020 году и с тех пор политика заменяет клон. Эта необычная публикация путем репоста появилась на странице президента США в соцсети Truth Social.
В сообщении утверждается, что никакого Байдена нет. Вместо него люди видят «клонов, двойников, роботизированных бездушных, безмозглых существ».
«Демократы не видят разницы», — уверен пользователь под псевдонимом llijh, чьим постом поделился Трамп.
Ранее глава комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США республиканец Джеймс Комер заявил, что четверо сотрудников Белого дома с помощью автопера подписывали документы от имени бывшего президента США Джо Байдена.
На недавней встрече Дональда Трампа с Джо Байденом публика обратила внимание на широчайшую улыбку Джо после слов о хорошей президентской предвыборной кампании. Эта улыбка укрепила убеждение конспирологов в том, что Байден помог Трампу выиграть выборы.