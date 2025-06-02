Трамп репостнул теорию заговора о том, что Байдена казнили в 2020 году

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп порадовал сторонников теории заговора, согласно которой бывший глава Белого дома Джо Байден на самом деле умер еще в 2020 году и с тех пор политика заменяет клон. Эта необычная публикация путем репоста появилась на странице президента США в соцсети Truth Social.