Чуть более половины жителей Самары трудятся сверхурочно на работе

Среди опрошенных мужчин 61% признались, что регулярно остаются на работе дольше положенного, среди женщин этот показатель ниже 50%. Люди до 35 лет чаще соглашаются на переработку, но среднее количество дополнительных часов у них меньше 25% от месячной нормы, тогда как у старших категорий работников оно доходит до 30%.