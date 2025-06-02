Чуть более половины жителей Самары трудятся сверхурочно на работе

По данным сервиса SuperJob, половина сотрудников в Самаре вынуждена работать сверх установленного норматива рабочего времени. Средний объем переработок составляет около четверти от обычного объема занятости.
Среди опрошенных мужчин 61% признались, что регулярно остаются на работе дольше положенного, среди женщин этот показатель ниже 50%. Люди до 35 лет чаще соглашаются на переработку, но среднее количество дополнительных часов у них меньше 25% от месячной нормы, тогда как у старших категорий работников оно доходит до 30%.
С увеличением доходов частота переработок растёт: среди сотрудников с зарплатой до 50 тысяч рублей так поступают 47%, а среди зарабатывающих более 100 тысяч уже 65%.
Чаще всего перерабатывают курьеры, логисты, маркетологи, фармацевты и экономисты, реже всего операторы кол-центров и юристы. Больше всего дополнительных часов приходится на долю учителей и врачей.
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