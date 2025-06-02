Провинциалки против москвичек: Life.ru узнал, кто станет лучшей женой и любовницей

В XIX веке и ранее существовали определённые представления об отличиях в темпераменте девушек из разных уголков страны. Например, если речь шла о холодных регионах, таких как Сибирь, то считалось, что местные девушки были основательными и спокойными. А вот жительницы южных регионов, например казачки, напротив, представлялись страстными и бойкими. Можно было выбирать себе жену по регионам.
Сейчас это всё уже стёрлось, и страстная любовница теперь совсем не обязательно должна быть из Москвы, она может быть из любого региона. Ведь в каждом есть разные социальные группы с разными особенностями. То есть там есть домовитые девушки, а есть, наоборот, отвязные. Даже в Рязани, даже в Усть-Каменогорске — самые разные. В зависимости от того, какого типа, к какой социальной группе девушка относится, она уже начинает себя проявлять именно в соответствии со своим психотипом, воспитанием и социальным статусом.
Александр Кичаев.
Психолог.
А вот москвички, именно коренные москвички, — они не очень страстные любовницы. Они, как правило, достаточно прагматичные, часто замороченные. И им как раз неинтересно себя слишком уж проявлять, потому что у них выбор побольше, отметил эксперт.
«А вот когда девушка из провинции, у неё мотивация повыше, глаза горят, ей нужно самоутвердиться в новом месте, чего-то достичь. И вот она может быть и страстной, может быть и, наоборот, очень хорошей хозяйкой», — добавил он.
А что вы знаете об индийских женщинах и их темпераменте? Ранее в Индии невеста сбежала от мужа в первую брачную ночь, когда её побили его родственники за слишком скромное приданое. Затем буйная семейка утверждала, что при побеге она украла у них 500 тысяч рупий.