Провинциалки против москвичек: Life.ru узнал, кто станет лучшей женой и любовницей

Сейчас это всё уже стёрлось, и страстная любовница теперь совсем не обязательно должна быть из Москвы, она может быть из любого региона. Ведь в каждом есть разные социальные группы с разными особенностями. То есть там есть домовитые девушки, а есть, наоборот, отвязные. Даже в Рязани, даже в Усть-Каменогорске — самые разные. В зависимости от того, какого типа, к какой социальной группе девушка относится, она уже начинает себя проявлять именно в соответствии со своим психотипом, воспитанием и социальным статусом.