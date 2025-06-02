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Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс «Московская реставрация»

Молодые реставраторы смогут получить специальную премию от города, сообщил мэр Москвы.

Источник: Аргументы и факты

В Москве начался прием заявок на участие в конкурсе «Московская реставрация», сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В этом году конкурс пройдет в 15-й раз. Собянин назвал «Московскую реставрацию» значимым событием для города и отрасли. «Это не просто престижная награда, а способ поддерживать и развивать традиции московской школы реставрации, напомнить о ценности исторического наследия и привлечь внимание к сохранению памятников культуры», — подчеркнул мэр.

Отметим, что в конкурсе могут принять участие как физические, так и юридические лица, которые завершили ремонт и реставрацию памятников архитектуры в 2024—2025 годах.

Как рассказал Собянин, в этом году будет девять номинаций. Также предусмотрена специальная премия для молодых реставраторов. Победителей предстоит выбрать членам жюри и москвичам в проекте «Активный гражданин».

Заявку на участие в конкурсе можно подать до конца августа. Церемония награждения состоится в декабре 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Москве будет отреставрирован главный дом усадьбы русского банкира Якова Рекка.

Собянин сообщал, что с начала года в Москве было выдано более 500 разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.