Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс «Московская реставрация»

В этом году конкурс пройдет в 15-й раз. Собянин назвал «Московскую реставрацию» значимым событием для города и отрасли. «Это не просто престижная награда, а способ поддерживать и развивать традиции московской школы реставрации, напомнить о ценности исторического наследия и привлечь внимание к сохранению памятников культуры», — подчеркнул мэр.