Дилеры требуют запретить автоконцернам продавать машины онлайн

В организации также обратили внимание, что при прямых продажах право собственности на машину переходит непосредственно от производителя к конечному покупателю. Кроме того, сообщается, что у дилеров есть необходимые мощности для ремонта и сервисного обслуживания автотехники, чего, зачастую, нет у дистрибуторов.