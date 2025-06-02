Дилеры требуют запретить автоконцернам продавать машины онлайн

Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) предложила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) запретить дистрибьюторам и производителям осуществлять прямые онлайн-продажи автомобилей. Об этом, пишет газета «Ведомости», ссылаясь на письмо президента РоАД Алексея Подщеколдина руководителю ФАС Максиму Шаскольскому.
РоАД объясняет свою инициативу необходимостью защитить потребителей и поддержать конкуренцию в авторетейле. Отмечается, что прямые продажи могут ущемить интересы дилеров, в том числе привести к разделу рынка, поставкам неликвида или навязыванию агентских схем.
В организации также обратили внимание, что при прямых продажах право собственности на машину переходит непосредственно от производителя к конечному покупателю. Кроме того, сообщается, что у дилеров есть необходимые мощности для ремонта и сервисного обслуживания автотехники, чего, зачастую, нет у дистрибуторов.
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