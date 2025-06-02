Как поступить в вузы в 2025 году: важные правила и список документов. Инфографика

Заявление. Оно подается на русском языке. Важно учитывать, что заявление на платные и бесплатные места отправляется по отдельности;документ, удостоверяющий личность и гражданство (паспорт). Это также может быть и загранпаспорт;документ об образовании установленного образца. Сюда входят аттестат о среднем общем образовании, диплом колледжа или вуза;СНИЛС — его данные могут использоваться для идентификации. Он подается при наличии его у абитуриента;документы, подтверждающие сдачу экзаменов. В том числе внутренних вступительных испытаний учебного заведения. Предоставлять сертификат с результатами ЕГЭ не требуется, так как вузы самостоятельно запрашивают эти сведения;военный билет или приписное свидетельство. Также при наличии его у поступающего;фотографии. Их размер 3×4.