Как поступить в вузы в 2025 году: важные правила и список документов. Инфографика

Приемная кампания для абитуриентов стартует с 20 июня.
По всей стране уже стартовала сдача ЕГЭ. После того как учащиеся получат результаты экзаменов, они смогут подать документы для поступления в высшие учебные заведения. Важно заранее учесть, в какое количество вузов будущий студент направит необходимые сведения. Кроме этого, уже сейчас стоит озаботиться вопросом подготовки документов.
В 2025 году сделать подать заявление будет несколькими способами: лично, по электронной почте или через портал «Госуслуги». Подробнее о том, как это сделать — в материале URA.RU.
Как изменились правила приема в университеты с 2025 года.
Минобрнауки РФ разработало новый нормативный акт, регулирующий порядок приема абитуриентов в высшие учебные заведения до 2029 года. Предыдущая редакция документа, утвержденная в 2020 году, неоднократно подвергалась изменениям и корректировкам. Обновленные правила распространяются на образовательные программы бакалавриата, специалитета и магистратуры.
В какое количество вузов можно подать документы.
Ранее вузы имели возможность самостоятельно устанавливать лимит на число направлений подготовки, по которым абитуриент мог подать заявление. Согласно новым правилам приема, теперь поступающие имеют право направить документы в пять различных вузов, выбрав в каждом из них до пяти образовательных программ. Таким образом, абитуриент может подать заявление на 25 программ. В случае, если в университете представлено менее пяти специальностей, абитуриенту разрешается выбрать все имеющиеся направления обучения.
Какие документы необходимы для поступления в вузы РФ.
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В перечень необходимых для поступления документов добавлено новое требование — предоставление согласия на зачисление. Данный документ подтверждает готовность поступающего обучаться по выбранной образовательной программе в случае успешного прохождения конкурсного отбора. Согласие на зачисление заменяет ранее обязательную подачу оригинала аттестата, поэтому предоставлять сам аттестат теперь не требуется.
Заявление о согласии на зачисление допускается подать лишь в один вуз в любой из дней до завершения формирования окончательных конкурсных списков. В них отражено, какие абитуриенты успешно прошли конкурсный отбор и имеют возможность быть зачисленными, а какие — нет.
Для поступления в высшее учебное заведение поступающему требуется подготовить перечень документов. Данный список в 2025 году выглядит следующим образом:
Заявление. Оно подается на русском языке. Важно учитывать, что заявление на платные и бесплатные места отправляется по отдельности;документ, удостоверяющий личность и гражданство (паспорт). Это также может быть и загранпаспорт;документ об образовании установленного образца. Сюда входят аттестат о среднем общем образовании, диплом колледжа или вуза;СНИЛС — его данные могут использоваться для идентификации. Он подается при наличии его у абитуриента;документы, подтверждающие сдачу экзаменов. В том числе внутренних вступительных испытаний учебного заведения. Предоставлять сертификат с результатами ЕГЭ не требуется, так как вузы самостоятельно запрашивают эти сведения;военный билет или приписное свидетельство. Также при наличии его у поступающего;фотографии. Их размер 3×4.
Кроме того, будущему студенту могут понадобиться документы, подтверждающие особые права при поступлении. Также не будет лишним иметь под рукой дипломы, сертификаты, которые подтверждают индивидуальные достижения.
Документ, удостоверяющий наличие права на поступление по квоте. Например, свидетельство о статусе ребенка-сироты или удостоверение участника боевых действий;документы, подтверждающие индивидуальные достижения. Они включают: дипломы, удостоверяющие статус победителя или призера олимпиад, волонтерскую книжку, а также знак ГТО;договор о целевом обучении. Он понадобится тем, кто поступает по целевой квоте;документ, удостоверяющий наличие инвалидности или ограниченных возможностей здоровья. Например справка об установлении инвалидности либо индивидуальная программа реабилитации (ИПРА), необходима в случае, если поступающему требуются особые условия для прохождения вступительных испытаний;медицинская справка по форме 086/у. Она потребуется для поступления в медицинские и педагогические вузы.
Каким способом можно подать документы.
Прийти в выбранный вуз очно.
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Чтобы подать документы и пройти процедуру регистрации, можно посетить приемную комиссию лично. Следует учитывать, что в ряде вузов, особенно в последние дни приема заявлений, ожидание в очереди может занять несколько часов. Поэтому рекомендуется не откладывать визит на последний момент. Кроме того, важно заранее уточнить точный адрес расположения приемной комиссии, так как в некоторых учебных заведениях она размещается отдельно от главного корпуса. В отдельных университетах действует система электронной очереди — в этом случае стоит заранее оформить электронный талон на сайте учреждения.
Данный процесс может быть поручен другому человеку. Для этого требуется оформить специальную доверенность у нотариуса. В документе должны быть указаны паспортные данные обеих сторон, поэтому представитель обязан иметь при себе свой паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Онлайн через «Госуслуги».
Через портал «Госуслуги» абитуриенты имеют возможность не только подавать заявления в режиме онлайн, но также и отзывать их или менять направления обучения. Оформить документы данным способом возможно не во всех высших учебных заведениях. Список вузов, предоставляющих такую возможность, размещен по указанной ссылке, а также доступен на портале «Госуслуг».
Подать документы через «Почту России».
Подать документы в вуз можно как очно, так и «Почтой России», и в онлайн-режимеФото: Денис Моргунов © URA.RU.
Подача документов допускается посредством отправки копий всех необходимых дипломов и иных бумаг через «Почту России» на адрес приемной комиссии. Следует подчеркнуть, что пересылка оригинала аттестата по почте категорически запрещена — данный документ необходимо предоставить лично при поступлении. Кроме того, к пакету документов необходимо приложить отдельный лист с перечнем всех вложенных материалов. Абитуриентам рекомендуется учитывать возможные задержки доставки: даже при использовании ценных отправлений существует риск утраты или несвоевременного поступления документов.
Подать документы электронно через сайт вуза.
Заявление о приеме можно подать и в электронном формате. В ряде учебных заведений для этого достаточно направить в приемную комиссию отсканированные копии необходимых документов по электронной почте. Следует учитывать, что требования к формату и объему файлов могут различаться, поэтому рекомендуется заранее ознакомиться с соответствующей информацией на официальном сайте приемной комиссии. В других вузах предусмотрена регистрация в личном кабинете абитуриента на сайте учебного учреждения, куда необходимо загрузить все требуемые документы. При этом, как и при подаче через электронную почту, оригинал аттестата потребуется предоставить лично.
Когда начинается и заканчивается подача заявлений на поступление.
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Поступающим на бюджетные места по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения прием документов начинается с 20 июня. Однако образовательные учреждения вправе начать прием заявлений ранее этой даты по своему усмотрению. Прием документов на специальности, предусматривающие творческие конкурсы или иные дополнительные вступительные испытания, завершается 20 июля. Прием документов от абитуриентов, поступающих исключительно на основании результатов ЕГЭ, завершается 25 июля. Для абитуриентов, которые будут обучать по заочной форме конкурс начинается и завершается в те же даты.
Основные детали поступления в ВУЗ в 2025 годуФото: URA.RU.