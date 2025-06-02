Главным тренером волейбольной «Новы» стал О. Миканович

О назначении 49-летнего белорусского специалиста стало известно вечером 1 июня. Подробнее об этом рассказали представители местного клуба.
Олег Викторович 3 года отработал помощником главного тренера в кемеровском ВК «Кузбасс». Был чемпионом России и брал бронзу, Суперкубок. Выходил в полуфинал Лиги Чемпионов.
«К нам переходит из минской команды “Столица” (в прошлом — “Строитель”), в которой долгое время был наставником», — объяснили в «Нове».
Также трудился в сборной Беларуси и ее молодежке. А до этого писали, что СКР начал проверку из-за возможных нарушений в клубе из Самарской области.
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