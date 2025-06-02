Отец двоих детей из Тайшета Дмитрий Рахвалов погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Тайшетский район. Не стало храброго и мужественного защитника Отечества Дмитрий Рахвалова. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, герой трагически погиб 26 января текущего года.
— Дмитрий Олегович Рахвалов родился 30 мая 1985 года в Тайшете. Здесь же и учился. Во время специальной военной операции ушёл на военную службу по контракту, — сообщили в администрации.
Дома храбреца ждали двое детей, любимая супруга и сестра. Героя проводят в последний путь 3 июня. Желающие смогут проститься 3 июня с 15:00 до 16:00 в ритуальном зале «Небеса».