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Отец двоих детей из Тайшета Дмитрий Рахвалов погиб в зоне СВО

Защитника Отечества трагически не стало 26 января.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести пришли в Тайшетский район. Не стало храброго и мужественного защитника Отечества Дмитрий Рахвалова. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, герой трагически погиб 26 января текущего года.

— Дмитрий Олегович Рахвалов родился 30 мая 1985 года в Тайшете. Здесь же и учился. Во время специальной военной операции ушёл на военную службу по контракту, — сообщили в администрации.

Дома храбреца ждали двое детей, любимая супруга и сестра. Героя проводят в последний путь 3 июня. Желающие смогут проститься 3 июня с 15:00 до 16:00 в ритуальном зале «Небеса».