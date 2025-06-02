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Поедающих деревья жутких гусениц заметили в Дзержинске

Неприятных насекомых заметили на улицах Дзержинска в Нижегородской области.

Источник: Telegram-канал "Нижний Новгород. Без цензуры"

Как сообщает телеграм-канал «Нижний Новгород. Без цензуры», жутковатого вида гусеницы буквально опутали паутиной кустарники и уничтожают зеленую листву. В комментариях пользователи соцсети отметили, что насекомые особенно охотно поедают черемуху.

Ранее сообщалось, что жителей Дзержинска буквально терроризируют полчища зеленых летающих насекомых. Также стало известно о спасении нижегородки, у которой из уха врачи вытащили таракана. А в Нижегородском медколледже после жалоб на огромных многоножек провели десинсекцию.