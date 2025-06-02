Поедающих деревья жутких гусениц заметили в Дзержинске

Ранее сообщалось, что жителей Дзержинска буквально терроризируют полчища зеленых летающих насекомых. Также стало известно о спасении нижегородки, у которой из уха врачи вытащили таракана. А в Нижегородском медколледже после жалоб на огромных многоножек провели десинсекцию.