Поедающих деревья жутких гусениц заметили в Дзержинске

Как сообщает телеграм-канал «Нижний Новгород. Без цензуры», жутковатого вида гусеницы буквально опутали паутиной кустарники и уничтожают зеленую листву. В комментариях пользователи соцсети отметили, что насекомые особенно охотно поедают черемуху.
Ранее сообщалось, что жителей Дзержинска буквально терроризируют полчища зеленых летающих насекомых. Также стало известно о спасении нижегородки, у которой из уха врачи вытащили таракана. А в Нижегородском медколледже после жалоб на огромных многоножек провели десинсекцию.