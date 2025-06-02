Сергей Шелест просит омичей не поджигать тополиный пух

Мэр Омска Сергей Шелест обратился к жителям города с напоминанием о необходимости соблюдения противопожарного режима на фоне жаркой погоды и начала сезона тополиного пуха. Глава города призвал омичей быть особенно внимательными и отказаться от любых действий, которые могут спровоцировать возгорания.
«Тополиный пух легко воспламеняется и может стать причиной серьезных пожаров. Просим омичей проявить ответственность и воздержаться от действий, связанных с открытым огнем», — подчеркнул Сергей Шелест.
По данным департамента городского хозяйства, около 60% всех деревьев в Омске составляют тополя, причем пух образуется только у «женских» экземпляров. В сухую и ветреную погоду он становится серьезным фактором пожарной опасности, часто провоцируя возгорания. Для снижения рисков коммунальные службы активно проводят обрезку деревьев, что временно останавливает их цветение.
Специальный противопожарный режим, напомним, объявлен в регионе с конца апреля. В рамках ограничений запрещено посещение лесных массивов, разведение открытого огня, приготовление шашлыков и другие действия, способные вызвать возгорание лесного массива.
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