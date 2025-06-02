Сергей Шелест просит омичей не поджигать тополиный пух

По данным департамента городского хозяйства, около 60% всех деревьев в Омске составляют тополя, причем пух образуется только у «женских» экземпляров. В сухую и ветреную погоду он становится серьезным фактором пожарной опасности, часто провоцируя возгорания. Для снижения рисков коммунальные службы активно проводят обрезку деревьев, что временно останавливает их цветение.