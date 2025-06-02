WSJ: США приостановили ввод новых санкций в отношении Ирана

США приостановили ужесточение санкций в отношении Ирана. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
В статье говорится, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт направила в Госдепартамент директиву о приостановке ввода новых санкций против исламского государства. Тем самым политика президента США Дональда Трампа в отношении Ирана приобрела совершенно другие очертания. Аналитики иностранного издания задали несколько вопросов Ливитт в отношении новых санкций против Ирана, но пресс-секретарь опровергла факт приостановки ограничений. Также она заявила, что Белый дом в скором времени анонсирует новые санкции против Ирана.
Ранее KP.RU сообщил, что Трамп выразил готовность наращивать торговое сотрудничество с Россией после завершения конфликта на Украине. Кроме того, лидер Штатов подчеркнул, что санкции против России могут быть сняты, чем сильно огорчил европейских партнеров.