WSJ: США приостановили ввод новых санкций в отношении Ирана

В статье говорится, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт направила в Госдепартамент директиву о приостановке ввода новых санкций против исламского государства. Тем самым политика президента США Дональда Трампа в отношении Ирана приобрела совершенно другие очертания. Аналитики иностранного издания задали несколько вопросов Ливитт в отношении новых санкций против Ирана, но пресс-секретарь опровергла факт приостановки ограничений. Также она заявила, что Белый дом в скором времени анонсирует новые санкции против Ирана.