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WSJ: США приостановили ввод новых санкций в отношении Ирана

Белый дом анонсировал ввод новых ограничений в отношении Ирана.

Источник: Комсомольская правда

США приостановили ужесточение санкций в отношении Ирана. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

В статье говорится, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт направила в Госдепартамент директиву о приостановке ввода новых санкций против исламского государства. Тем самым политика президента США Дональда Трампа в отношении Ирана приобрела совершенно другие очертания. Аналитики иностранного издания задали несколько вопросов Ливитт в отношении новых санкций против Ирана, но пресс-секретарь опровергла факт приостановки ограничений. Также она заявила, что Белый дом в скором времени анонсирует новые санкции против Ирана.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп выразил готовность наращивать торговое сотрудничество с Россией после завершения конфликта на Украине. Кроме того, лидер Штатов подчеркнул, что санкции против России могут быть сняты, чем сильно огорчил европейских партнеров.