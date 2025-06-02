Бывшая директриса школы в Башкирии заработала миллион на взятках от учителей

В Башкирии Белорецкий межрайонный суд вынес приговор бывшему руководительнице местной школы. Ее, как сообщает пресс-служба прокуратура республики, признали виновной в получении взяток от подчиненных. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки надзорного ведомства.
Было установлено, что директриса злоупотребляла служебным положением: начисляла педагогам повышенные премии, а затем требовала возврата части этих средств лично себе. Такая схема действовала продолжительное время, а общий ущерб бюджету составил почти миллион рублей.
Подсудимая не признала вину. Ей назначили пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Все незаконно полученные деньги конфискованы в доход государства.
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