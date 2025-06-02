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Звезда реалити-шоу Доудинг перенесла две операции из-за инфекции

Лейлани Доудинг была госпитализирована и перенесла две операции.

Звезда реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Чешира» (Real Housewives of Cheshire) и модель Лейлани Доудинг сообщила о перенесенных операциях на носу. Об этом пишет издание The Sun.

По словам самой девушки, она была госпитализирована и перенесла две операции на носу. Речь идет о функциональной эндоскопической хирургии пазух носа и септопластике, корректирующей искривление носовой перегородки.

«Мне прооперировали пазуху, я не могла дышать, и она была полна гноя и инфекции в течение шести или семи месяцев. Антибиотики не помогли, поэтому им пришлось высверлить все это из носа», — рассказала она.

Между тем, на днях американский президент Дональд Трамп помиловал звезд реалити-шоу Джули и Тодда Крисли, которые отбывали наказание за банковское мошенничество и уклонение от уплаты налогов, сообщил сайт Kolo Tv.