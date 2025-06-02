Лукашенко вылетел в Пекин, где встретится с главой КНР Си Цзиньпином

Изначально встреча Лукашенко встретится с Си Цзиньпином «один на один», а затем в неформальной обстановке. Ожидается, что лидеры стран обсудят состояние и перспективы развития двухсторонних отношений, а также «их максимальное наполнение практическим содержанием за счет реализации совместных проектов и продвижения многосторонних инициатив».