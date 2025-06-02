Лукашенко вылетел в Пекин, где встретится с главой КНР Си Цзиньпином

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Пекин, где планирует провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом пишет Telegram-канал «Пул Первого», близкий к белорусскому лидеру.
Как сообщается, президент Белоруссии пробудет в Китае 2−4 июня. «В Пекине пройдет традиционная дружеская семейная встреча белорусского лидера с председателем КНР», — сказано в публикации.
Изначально встреча Лукашенко встретится с Си Цзиньпином «один на один», а затем в неформальной обстановке. Ожидается, что лидеры стран обсудят состояние и перспективы развития двухсторонних отношений, а также «их максимальное наполнение практическим содержанием за счет реализации совместных проектов и продвижения многосторонних инициатив».
Отмечается, что программой двухдневного визита запланирован и ряд других переговоров и встреч.
Напомним, в ходе своего визита в Пекин в 2023 году Лукашенко заявил, что мир должен сказать спасибо Китаю за то, что «полтора миллиарда людей живут спокойно».