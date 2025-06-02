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Бывший замруководителя самарского минздрава стал питерским проректором

Врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Павел Золотарев, курировавший вопросы цифровизации отрасли, покинул свой пост.

Врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Павел Золотарев, курировавший вопросы цифровизации отрасли, покинул свой пост.

Он переехал в Санкт-Петербург, где занял должность первого проректора по учебно-воспитательной работе в местном филиале частного самарского медицинского университета «Реавиз». Об этом сообщает «СО»,

По информации источников, Золотарев уволился из минздрава по собственному желанию еще в конце апреля. В самом ведомстве факт его ухода не подтверждают официально, но данные о нем исчезли с сайта министерства.

Новую позицию Золотарева уже можно найти на сайте питерского филиала «Реавиза», открытого в 2015 году.

Для Павла Золотарева это возвращение в прошлое — ранее он работал в главном корпусе «Реавиза» в Самаре: сначала как ассистент кафедры морфологии и патологии, затем как доцент и профессор.

С 2016 года он был проректором вуза по лечебной работе, а также возглавлял ООО «Медицинская компания “Реавиз”.

До прихода в минздрав он руководил несколькими частными клиниками.

На посту замминистра Золотарев отвечал за цифровую трансформацию системы здравоохранения региона.

Под его руководством внедрялась Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС), развивались телемедицина и единый диспетчерский центр скорой помощи, а также переход на электронные рецепты и документы.

Новым заместителем министра назначен Алексей Колесников — инженер из областной больницы имени Середавина и специалист по бережливому производству в сфере здравоохранения.

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