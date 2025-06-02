Бывший замруководителя самарского минздрава стал питерским проректором

Врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Павел Золотарев, курировавший вопросы цифровизации отрасли, покинул свой пост.
Он переехал в Санкт-Петербург, где занял должность первого проректора по учебно-воспитательной работе в местном филиале частного самарского медицинского университета «Реавиз». Об этом сообщает «СО»,
По информации источников, Золотарев уволился из минздрава по собственному желанию еще в конце апреля. В самом ведомстве факт его ухода не подтверждают официально, но данные о нем исчезли с сайта министерства.
Новую позицию Золотарева уже можно найти на сайте питерского филиала «Реавиза», открытого в 2015 году.
Для Павла Золотарева это возвращение в прошлое — ранее он работал в главном корпусе «Реавиза» в Самаре: сначала как ассистент кафедры морфологии и патологии, затем как доцент и профессор.
С 2016 года он был проректором вуза по лечебной работе, а также возглавлял ООО «Медицинская компания “Реавиз”.
До прихода в минздрав он руководил несколькими частными клиниками.
На посту замминистра Золотарев отвечал за цифровую трансформацию системы здравоохранения региона.
Под его руководством внедрялась Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС), развивались телемедицина и единый диспетчерский центр скорой помощи, а также переход на электронные рецепты и документы.
Новым заместителем министра назначен Алексей Колесников — инженер из областной больницы имени Середавина и специалист по бережливому производству в сфере здравоохранения.
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