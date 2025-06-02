Больше половины жителей Новосибирска работают сверхурочно

Как выяснилось, чаще после окончания рабочего дня остаются мужчины: 60% против 52% среди женщин. При этом молодёжь (до 35 лет) охотнее соглашается на переработки, однако работает меньше — до 22% больше нормы, в то время как более старшие сотрудники могут провести на работе до 30% больше времени, чем требуется.
Кроме того, как выяснили аналитики SuperJob, доля сотрудников, работающих сверхурочно, пропорциональна уровню заработной платы: среди тех, кто получает до 50 тыс. рублей после завершения рабочего дня остаются 52%, а среди работников с доходом от 100 тыс. — уже 58%.
Лидерам по количеству лишних часов, проведённых на рабочем месте, являются врачи и учителя. Также чаще других сверхурочно работают курьеры, логисты, маркетологи, фармацевты и экономисты, реже — операторы кол-центров и юристы.
Опрос проводился с 25 апреля по 27 мая 2025 года.