Больше половины жителей Новосибирска работают сверхурочно

Как выяснилось, чаще после окончания рабочего дня остаются мужчины: 60% против 52% среди женщин. При этом молодёжь (до 35 лет) охотнее соглашается на переработки, однако работает меньше — до 22% больше нормы, в то время как более старшие сотрудники могут провести на работе до 30% больше времени, чем требуется.