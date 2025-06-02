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Музей Рязанова в Самаре проведёт лекции и кинопоказы ко дню рождения Пушкина

6 июня в 16:00 в Музее Эльдара Рязанова состоится лекция «Пушкин и его эпоха» (12+).

6 июня в 16:00 в Музее Эльдара Рязанова состоится лекция «Пушкин и его эпоха» (12+). Её прочитает историк и старший научный сотрудник музея Ирина Янцен.

Лекция приурочена ко дню рождения поэта. Речь пойдёт о дворянской жизни первой трети XIX века. В центре внимания — роман «Евгений Онегин» и труды Юрия Лотмана. Затронут темы быта, образования, воспитания и развлечений дворян. Вход свободный, без записи.

В этот же день в Сквере Рязанова покажут два фильма. В 16:00 начнётся «Сказка о царе Салтане» (0+), в 18:00 — «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил» (6+). Кинопоказы бесплатные.

7 июня в 17:00 пройдёт занятие киношколы «Больше, чем кино» (16+). Тема встречи — режиссёр Кшиштоф Кеслёвский. Занятие ведёт киновед Олег Горяинов. Вход — по билетам.

8 июня в 14:00 начнётся лекция «Москва слезам не верит: психология и кино» (16+). Психолог Елена Баишева разберёт героев фильма с точки зрения психологии.

В 16:00 стартует экскурсия «Куйбышев — дипломатическая столица» (12+). Историк Вячеслав Вербовой расскажет о работе иностранных посольств в городе в годы войны.

Ранее мы писали, что 4 июня в «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Непроговоренное» (12+) самарской художницы Екатерины Олениной. Вход на оба мерпорития в этот день — по билетам.

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