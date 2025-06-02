О рисках эпидемии заявили в одном из регионов Казахстана

Замакима области Улытау выступил на правительственном часе в Мажилисе, где сегодня обсуждают вопросы трансфертов общего характера. Среди прочих проблем в регионе Нупиров упомянул качество питьевой воды и изношенность очистных сооружений.
«Очистные сооружения в Жезказгане были построены в 1966 году, а уровень их износа составляет 90 процентов. Вода потребляется из открытого водоема. Все вы видите в соцсетях желтую воду, текущую из крана (…) Износ канализации в Жезказгане составляет 75 процентов, в Сатпаеве достигает 90 процентов. Не можем отрицать, что отходы снова попадают в водохранилища, из которого пьет население», — рассказал Жанибек Нупиров.
По его словам, этой весной было зарегистрировано 16 800 случаев гибели сайгаков, часть из которых произошла в зоне водозабора.
«Это создает угрозы распространения эпидемии. Хотя методика учитывает численность населения и климат, она не охватывает санитарно-эпидемиологические риски и чрезвычайные экологические ситуации. Это еще один важный фактор в стремлении выровнять уровень обеспеченности региона. Учет резерва расчетов позволил бы частично решить эту проблему», — сказал замакима.
Среди водных инфекций, особенно если погибшие животные попадают в водоносные горизонты или водохранилища, можно выделить сибирскую язву, пастереллез, ботулизм. Однако замакима не уточнил, о каких заболеваниях идет речь.