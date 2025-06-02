О рисках эпидемии заявили в одном из регионов Казахстана

«Очистные сооружения в Жезказгане были построены в 1966 году, а уровень их износа составляет 90 процентов. Вода потребляется из открытого водоема. Все вы видите в соцсетях желтую воду, текущую из крана (…) Износ канализации в Жезказгане составляет 75 процентов, в Сатпаеве достигает 90 процентов. Не можем отрицать, что отходы снова попадают в водохранилища, из которого пьет население», — рассказал Жанибек Нупиров.