Главные новости 2 июня 2025 года

Авторы законопроекта о новых санкциях против России сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выразили надежду, что санкции будут введены в действие в координации с Европой, чтобы направить недвусмысленное послание Китаю. Они также отметили, что проект закона о санкциях против РФ поддерживают большинство сенаторов — 82 из 100. Саммит G7 пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.