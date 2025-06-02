Главные новости 2 июня 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 2 июня 2025 года.
Мединский подтвердил получение проекта меморандума от Киева
Помощник президента России заявил, что все комментарии по проекту меморандума по урегулированию с Украиной будут в понедельник. По его словам, документ был передан на украинском и английском языках. Ранее сообщалось, что встреча делегаций РФ и Украины 2 июня запланирована в Стамбуле во дворце Чираган на 13:00 мск.
Кароль Навроцкий победил на президентских выборах в Польше
После подсчета 100% бюллетеней около 05:00 по местному времени (06:00 мск) Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов, в то время как его соперник, либеральный кандидат Рафал Тшасковский получил 49,11%. Явка во втором туре президентских выборов в 71,63% стала рекордно высокой для Польши.
За ночь сбили 162 БПЛА над девятью российскими регионами
По данным Минобороны России, 57 БПЛА было уничтожено над Курской областью, 31 — над Белгородской, 27 — над Липецкой, 16 — над Воронежской. Еще по 11 дронов сбили над Брянской и Рязанской областями, шесть — над Орловской, два — над Крымом, один — над Тамбовской областью. В Воронежской области после падения БПЛА на ЛЭП перекрыли трассу М4.
Рубио выразил соболезнования в связи с ЧП под Курском и Брянском
МИД России сообщит, что соболезнования госсекретарь США выразил в ходе телефонного разговора с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов — Москва, в результате чего 7 человек погибли, более 70 пострадали.
Американские сенаторы хотят ввести «сокрушительные» санкции против России до саммита G7
Авторы законопроекта о новых санкциях против России сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выразили надежду, что санкции будут введены в действие в координации с Европой, чтобы направить недвусмысленное послание Китаю. Они также отметили, что проект закона о санкциях против РФ поддерживают большинство сенаторов — 82 из 100. Саммит G7 пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.