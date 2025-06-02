Движение на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области восстановлено после атаки беспилотников

Движение на 738 км трассы М-4 «Дон» в Богучарском районе возобновлено после 8 утра 2 июня. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».
Закрытие было вызвано падением БПЛА на линию электропередачи, в результате чего оборвался высоковольтный провод. Временный объезд был организован через город Богучар.
Напомним, во время атаки, в которой участвовали 16 беспилотников, были повреждены несколько автомобилей и окон частных домов в трех муниципалитетах региона. В Воронеже также пострадал один автомобиль. К счастью, среди гражданских лиц нет пострадавших.