Движение на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области восстановлено после атаки беспилотников

Напомним, во время атаки, в которой участвовали 16 беспилотников, были повреждены несколько автомобилей и окон частных домов в трех муниципалитетах региона. В Воронеже также пострадал один автомобиль. К счастью, среди гражданских лиц нет пострадавших.