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Движение на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области восстановлено после атаки беспилотников

Участок был закрыт после удара дронов вооруженных сил Украины.

Источник: Комсомольская правда

Движение на 738 км трассы М-4 «Дон» в Богучарском районе возобновлено после 8 утра 2 июня. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».

Закрытие было вызвано падением БПЛА на линию электропередачи, в результате чего оборвался высоковольтный провод. Временный объезд был организован через город Богучар.

Напомним, во время атаки, в которой участвовали 16 беспилотников, были повреждены несколько автомобилей и окон частных домов в трех муниципалитетах региона. В Воронеже также пострадал один автомобиль. К счастью, среди гражданских лиц нет пострадавших.