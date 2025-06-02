В Иркутской области осудили врачей, помогавших избежать службы в армии

ИРКУТСК, 2 июн — РИА Новости. Бывшие сотрудники медучреждений в Иркутской области, за взятки помогавшие избежать службы в армии, осуждены на сроки от 4 до 11 лет, сообщает региональное управление СК РФ.
Суд установил, что начальник отделения материально-технического обеспечения филиала военного клинического госпиталя Иркутска, врач-невролог и уборщик Иркутской областной больницы за взятки предоставляли новобранцам и военнослужащим, которые желали уйти в отставку, подложные медицинские документы о заболеваниях. На этом основании им предоставляли освобождение или отсрочку от военной службы.
«Суд признал соучастников виновными и назначил им наказание в зависимости от роли каждого в виде лишения свободы на сроки 4 года, 5 и 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафами в размере 800 тысяч, 1 млн и 1,5 млн рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что следователями СК были установлены факты получения взяток на общую сумму более 2,5 миллионов рублей.