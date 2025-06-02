Невесту Григория Лепса Кибу госпитализировали с переохлаждением

После участия в телевизионном реалити-шоу у невесты певца Григория Лепса Авроры Кибы возникли серьезные проблемы со здоровьем, потребовавшие медицинской помощи. Причиной недомогания стало сильное переохлаждение, полученное во время съемок.
В своем личном онлайн-дневнике Аврора написала, что отправилась из Марокко в больницу на целую неделю. Девушка добавила, что сильно простудилась из-за жуткого холода.
«Мы все думали, будет очень тепло — это Африка! А на деле было очень холодно. Спасибо, что я взяла из Лондона куртку для Москвы, а пригодилась она в Марокко», — уточнила она.
Помимо Кибы на проблемы со здоровьем после участия в шоу пожаловалась актриса Наталья Рудова. По её словам, на протяжении всего проекта она страдала от высокой температуры, вызванной теми же холодами.
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