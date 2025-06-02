В центре Иркутска несколько дней ловят дикую рысь

В Иркутске второй день ловят дикую рысь, которая разгуливает по центру города. Об этом предупреждает Telegram-канал ГУ МВД России по Иркутской области.
«Накануне в октябрьском районе города Иркутска в районе улиц Дальневосточная и Байкальская зафиксированы случаи появления рыси. Зверя также видели на улице Киевская», — говорится в публикации.
Жителей города предупреждают, что встреча с рысью может быть опасной. Также иркутские правоохранители призывают горожан не пытаться поймать потенциально опасное хищное животное самостоятельно, не провоцировать его, не пытаться снять на видео или фото.
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