Путешествие по рельсам: куда ходят туристические поезда из Нижнего Новгорода

В Нижегородской области курсируют несколько пригородных туристических поездов, которые позволяют интересно провести выходные и окунуться в атмосферу железнодорожного путешествия. Портал «Живем в Нижнем» рассказывает, куда можно поехать.
Ретропоезд в Арзамас.
Разработкой железнодорожных маршрутов по Нижегородской области занимается Горьковская железная дорога. Некоторые из них выполняются на ретропоездах. Во главе составов стоят локомотивы П-36 и Л-3095, которые когда-то были экспонатами нижегородского музея «Паровозы России». Позднее их отреставрировали и запустили по ГЖД.
Паровоз курсирует между Нижним Новгородом и Арзамасом. Именно этот маршрут обычно становится лидером по количеству перевезенных пассажиров. Поезд ходит по пятницам, субботам и воскресеньям. Из Нижнего Новгорода состав отправляется в 10:44 и прибывает на станцию Арзамас-2 в 13:44. В обратном направлении состав отбывает в 16:20 и прибывает в Нижний Новгород в 19:42.
Что посмотреть в Арзамасе?
Времени между прибытием и отправлением обратно в Нижний Новгород достаточно для того, чтобы осмотреть городские достопримечательности.
В первую очередь, стоит отправиться на Соборную площадь. Это центральное место города, где в шаговой доступности располагаются ключевые достопримечательности.
Экскурсоводы рекомендуют начинать знакомство со старинным городом с Воскресенского собора. Его возвели в 19 веке в честь победы нал Наполеоном. Неподалеку от Воскресенского собора располагается Николаевский женский монастырь. Он выделяется красивым голубым куполом с золотыми звездами.
Здесь хранится икона Матери Божией «Избавление от бед страждущих». Считается, что она помогает излечиться от тяжелых болезней. В здании магистрата на Соборной площади разместился музей русского патриаршества — тут можно ознакомиться с жизнью лидеров Русской православной церкви.
Еще одно туристическое место — это улица Гостиный Ряд. Она считается главной торговой улицей Арзамаса. Каждое второе здание здесь является памятником культурного наследия. В городе также есть два литературных музея, посвященных Максиму Горькому и Аркадию Гайдару.
Мультимодальный маршрут в Большое Болдино.
Еще одно из популярных железнодорожных туристических направлений в Нижегородской области — это мультимодальный маршрут в Большое Болдино. Можно доехать на поезде до станции Ужовка, после чего пересесть на автобус и отправиться на нем до пушкинского села.
Маршрут запустили летом прошлого года в честь 225-летия Александра Сергеевича Пушкина. Поезд отправляется из Нижнего Новгорода по субботам и воскресеньям в 07:35 и прибывает на станцию Ужовка в 10:54. Состав отбывает из Ужовки в 19:08 и возвращается в Нижний Новгород в 22:33.
Что посмотреть в Большом Болдине?
Конечно, ключевой пункт поездки — это Болдинская усадьба Пушкина. В Болдине сохранились подлинный барский дом и усадебный парк 19 века. В доме-музее можно увидеть воссозданную обстановку комнат, которые занимал поэт.
Административным центром имения считается Вотчинная контора. Здесь давали крестьянам работу, собирали оброк, судили за различные провинности.
Недалеко от усадьбы в двух восстановленных домах бывшего церковного причта находится музей сказок Пушкина. В экспозиции — куклы-персонажи из знаменитых произведений.
Путешественники также могут посетить церковь Успения Божией Матери — памятник архитектуры 18 века.
Если захочется прогуляться пешком, то можно дойти до рощи Лучинник. Она располагается на холме примерно в двух километрах от Большого Болдина. Считается, что она была одним из любимых мест Александра Пушкина.
Поезд в Простоквашино.
Специальный туристический пригородный поезд может доставить нижегородцев в Простоквашино — деревню из одноименного советского мультика.
Маршрут, как и в Большое Болдино, является мультимодальным. То есть, пассажиры доезжают до Уреня на поезде, а потом пересаживаются в автобусы и едут в Простоквашино.
В прошлом году для посетителей проводили квест «Поиск клада в Простоквашино», мастер-класс по изготовлению простоквашинских сувениров и другие интерактивы. Билеты на электричку продают через региональных туроператоров.
Туристический поезд «Семеновский торжок».
Тематический поезд курсирует между Нижним Новгородом и промысловым городом Семеновом. В дороге для пассажиров предусмотрены развлечения — обучение игре на ложках, угощение и лекция об истории нижегородских народных промыслов, в частности о хохломской росписи.
По приезде проходит экскурсия на хохломской фабрике и мастер-класс по росписи. В программе также посещение историко-художественного музея — дома купца Шарыгина и другие активности.
Туристический поезд во Фролищи.
В апреле 2025 года из Нижнего Новгорода отправился первый туристический поезд во Фролищи. Первая тестовая поездка состоялась 6 апреля, регулярное расписание на туристический состав пока не сформировано.
В тестовом режиме поезд отправился из Нижнего Новгорода в 10:05 и прибыл во Фролищи в 11:50. Обратное отправление состоялось в 14:30. В столице Приволжья пассажиры были уже в 16:02.
Что можно посмотреть во Фролищах?
Главный пункт посещения для туристов — Свято-Успенская Фролищева пустынь. Этот мужской монастырь является памятником архитектуры федерального значения. Он был основан в середине 17 века схимонахом Мефодием, построившим себе на Флорищевой горе келью.
Первый храм в комплексе был деревянным. В период, когда монашеской обителью управлял иеромонах Иларион, был построен весь архитектурный ансамбль Флорищевой пустыни. По форме комплекс представляет собой практический правильный квадрат, в центре которого располагаются надвратная Петропавловская церковь и колокольня, высота ее составляет 49,5 метров.
Обитель является важным паломническим местом и одним из самых красивых монастырей в России.