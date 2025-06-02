Путешествие по рельсам: куда ходят туристические поезда из Нижнего Новгорода

Паровоз курсирует между Нижним Новгородом и Арзамасом. Именно этот маршрут обычно становится лидером по количеству перевезенных пассажиров. Поезд ходит по пятницам, субботам и воскресеньям. Из Нижнего Новгорода состав отправляется в 10:44 и прибывает на станцию Арзамас-2 в 13:44. В обратном направлении состав отбывает в 16:20 и прибывает в Нижний Новгород в 19:42.