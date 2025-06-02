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Цены на проезд в общественном транспорте Красноярска будут зависеть от инфляции

Власти Красноярского края внедрили новую систему ценообразования для проезда в общественном транспорте, включая автобусы, троллейбусы и трамваи.

Власти Красноярского края внедрили новую систему ценообразования для проезда в общественном транспорте, включая автобусы, троллейбусы и трамваи.

Согласно нововведениям, стоимость билетов будет ежегодно увеличиваться в зависимости от уровня инфляции, даже если перевозчики не подадут заявки на повышение тарифов.

Эти изменения закреплены в приказе Министерства тарифной политики Красноярского края «О государственном регулировании тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа». Новые правила будут действовать как на городских, так и на пригородных и междугородних маршрутах. Тарифы будут устанавливаться ежегодно решением министерства не позднее 1 декабря предыдущего года.

Реформа вступит в силу с 1 сентября 2025 года, а первое повышение цен ожидается в 2026 году.

Напомним, что последнее увеличение тарифов произошло 1 июля 2024 года, когда стоимость проезда в автобусах возросла с 36 до 44 рублей, а в троллейбусах и трамваях — с 32 до 40 рублей.

Ранее рассказывали, что красноярский общественный транспорт проверят на экологичность.