Цены на проезд в общественном транспорте Красноярска будут зависеть от инфляции

Эти изменения закреплены в приказе Министерства тарифной политики Красноярского края «О государственном регулировании тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа». Новые правила будут действовать как на городских, так и на пригородных и междугородних маршрутах. Тарифы будут устанавливаться ежегодно решением министерства не позднее 1 декабря предыдущего года.