В Ленинградском зоопарке у пары японских макак родился детеныш

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. У пары японских макак в Ленинградском зоопарке родился детеныш, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.
«Начинаем первую рабочую неделю лета с новостей из Ленинградского зоопарка: у японских макаков Киото и Мии родился четвертый детеныш», — написал он в своем Telegram-канале.
Пиотровский отметил, что по традиции зоопарк объявляет конкурс на имя для детеныша (это самка).
«Главное условие — оно должно быть японским. Ведь главу семейства зовут Киото, его пару — Мия, а их сыновей: Кайко, Акира и Сабуро. Предложить свои варианты можно до 15 июня», — написал он.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.