Автомобиль батыру, скачки и Фирдус Тямаев: чем удивит Сабантуй в Нижнекамске

Доехать до майдана можно будет на специальных автобусах от следующих остановок: Бызовский рынок, Дом народного творчества, ТЦ «Пассаж» (ул. Юности), ТЦ «Рамус Молл» (ул. Сююмбике) — с 7 до 12 часов, от ТЦ «Якорь» (ул. Корабельная) — с 7 до 15 часов. Последний автобус в город отправится в 17:00. Стоимость проезда — 80 рублей в оба конца.