Автомобиль батыру, скачки и Фирдус Тямаев: чем удивит Сабантуй в Нижнекамске

Подготовка начнется с традиционного обряда сбора даров. В 17:00 от дома № 16 на улице Химиков отправится конная повозка спортивной школы «Актай», а одновременно с другого конца города — от Школьного бульвара, 7/2 — стартуют пешие артисты. Встретятся они в парке имени Габдуллы Тукая, где в 18:00 начнется концерт.
Доехать до майдана можно будет на специальных автобусах от следующих остановок: Бызовский рынок, Дом народного творчества, ТЦ «Пассаж» (ул. Юности), ТЦ «Рамус Молл» (ул. Сююмбике) — с 7 до 12 часов, от ТЦ «Якорь» (ул. Корабельная) — с 7 до 15 часов. Последний автобус в город отправится в 17:00. Стоимость проезда — 80 рублей в оба конца.
Праздник объединит 13 национальных обществ. В палатках культурных объединений татар, русских, кряшен, чувашей, башкир, марийцев, удмуртов, армян, таджиков, узбеков, дагестанцев и других народов будут представлены костюмы, блюда, музыка, танцы, народные инструменты и декоративно-прикладное искусство. Каждое объединение презентует свою культуру с любовью и теплотой.
Маленьких гостей ждут спортивные и народные игры, мастер-классы и выступления детских коллективов. Будут организованы традиционные соревнования по көрәш среди детей, бой мешками, вертикальный и наклонный шест. На литературной площадке библиотеки — выставка национальной одежды и книги о Великой Отечественной войне.
Свои работы привезут мастера со всей республики: национальные платки, вязаные изделия, игрушки, кожаные и текстильные работы, аромапродукция, украшения, элементы интерьера и многое другое. На отдельной выставке представят творчество художника Ильдуса Муртазина — от образа Сююмбике до полотен о СВО.
Для семей подготовлены конкурсы, фотозоны и праздничные площадки от предприятий города. В концертной программе примут участие Фирдус Тямаев, Данир Сабиров, Гульназ Шакирова («ДЫШАТЬ»), фолк-группа «ZAKARIA», Роберт Ямгуров, шоу-балет «CRYSTAL» и кавер-группы «ВИА ХИТ», «SAFARI», «MINGAZOV».
Центральной частью станет театрализованный пролог «Праздник Матери-Земли». В нем сплетутся мотивы народного фольклора, обряды и важные исторические даты: Год Защитника Отечества, 80-летие Победы и 60-летие Нижнекамского района. Более 600 участников — школьники, актеры, хореографические и вокальные коллективы — создадут образ многоголосой национальной культуры.
Традиционные соревнования по борьбе корэш начнутся сразу после пролога. Победители получат ценные призы. Абсолютный батыр праздника уедет домой с бараном и автомобилем Lada Granta.
Гвоздь спортивной программы — скачки рысаков и чистокровных лошадей. Между заездами — показательные выступления конноспортивной школы, игра Кыз-Куу, аударыш и шоу с участием мотокроссменов Татарстана.
Презентация предоставлена пресс-службой Нижнекамского района.