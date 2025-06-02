Из-за антисанитарии на 3 месяца закрыт магазин «Доброцен» в Перми

В ходе проверки в отношении ООО «ПВ-Урал», осуществляющего деятельность по реализации пищевых продуктов в магазине «Доброцен» в Перми на ул. Ново-Гайвинской, 44, были выявлены нарушения. В частности, установлено, что при наличии на территории централизованных систем стационарная торговая точка использует скважину без документов.
Магазин обеспечен только холодной водой, горячее водоснабжение отсутствует, при этом часть оборудования неисправна: сломан кран в раковине и один из унитазов. Сбор стоков осуществляется в выгребную яму, расположенную в непосредственной близости от здания. В магазине не предусмотрены помещения для подготовки пищевой продукции к продаже. В единственном фасовочном цехе стены и пол — со следами жирных пятен, что свидетельствует о некачественной уборке.
В связи с тем, что выявленные нарушения создают угрозу жизни и здоровья как для покупателей, так и для работников магазина, суд признал ООО «ПВ-Урал» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ, и постановил на 90 суток приостановить реализацию пищевых продуктов.
Соответствующий документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. В ходе проведения исполнительных действий кассы и двери помещений были опечатаны. Руководство предупреждено об административной и уголовной ответственности, предусмотренной за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки сохранности пломб.