Из-за антисанитарии на 3 месяца закрыт магазин «Доброцен» в Перми

Магазин обеспечен только холодной водой, горячее водоснабжение отсутствует, при этом часть оборудования неисправна: сломан кран в раковине и один из унитазов. Сбор стоков осуществляется в выгребную яму, расположенную в непосредственной близости от здания. В магазине не предусмотрены помещения для подготовки пищевой продукции к продаже. В единственном фасовочном цехе стены и пол — со следами жирных пятен, что свидетельствует о некачественной уборке.