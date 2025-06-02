Подрядчик из Иркутской области присвоил 49 млн рублей для реконструкции моста

В Иркутской области подрядчик, с которым заключило контракт дорожное государственное учреждение, присвоил себе 49 миллионов рублей, выделенных для реконструкции моста через реку Изегольчик дороги Тулун — Икей в Тулунском районе. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры региона, до сентября 2022 года нужно было отремонтировать путепровод. Стоимость работ оценили в 98 миллионов рублей.
— Заказчик выплатил подрядчику аванс на покупку материалов в размере 50% от цены контракта. Проверка прокуратуры показала, что фактически в 2022—2023 гг. подрядная организация к строительству так и не приступила. В связи с этим заказчик расторг контракт в одностороннем порядке, — пояснили в ведомстве.
Прокуратура направила материалы дела в полицию. Заведено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере».
Ранее КП-Иркутск рассказала, что на севере региона восстановили движение транспорта.