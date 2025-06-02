Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков заявил об открытии своего бара в центре Минска. Информация опубликована в соцсетях нового бара.
— Привет, Беларусь! Это Сергей Жуков и у меня для вас хорошие новости, — отметил исполнитель.
Сергей Жуков добавил, что открывает бар в Минске, который получил название «Руки Вверх!».
— Вы готовы к большому возвращению в беззаботную юность и путешествиям в счастливые 90-е? — поинтересовался солист группы.
Жуков отметил, что открытие бара запланировано на осень 2025 году.
— Присоединяйтесь и полетели с нами! — написал исполнитель.
В сообщении также сказано, что интерьер бара будет возвращать в детство, арт-программа каждый вечер, концерты артистов юности, вкусная кухня, а сумасшедшие акции и скидки и многое другое.
Как пишет портал недвижимости Realt.by, новое заведение появится на первом этаже в комплексе «Сбербанка», который расположен около Белгосцирка.
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