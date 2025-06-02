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Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков заявил об открытии своего бара в центре Минска

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков сказал об открытии бара в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков заявил об открытии своего бара в центре Минска. Информация опубликована в соцсетях нового бара.

— Привет, Беларусь! Это Сергей Жуков и у меня для вас хорошие новости, — отметил исполнитель.

Сергей Жуков добавил, что открывает бар в Минске, который получил название «Руки Вверх!».

— Вы готовы к большому возвращению в беззаботную юность и путешествиям в счастливые 90-е? — поинтересовался солист группы.

Жуков отметил, что открытие бара запланировано на осень 2025 году.

— Присоединяйтесь и полетели с нами! — написал исполнитель.

В сообщении также сказано, что интерьер бара будет возвращать в детство, арт-программа каждый вечер, концерты артистов юности, вкусная кухня, а сумасшедшие акции и скидки и многое другое.

Как пишет портал недвижимости Realt.by, новое заведение появится на первом этаже в комплексе «Сбербанка», который расположен около Белгосцирка.

Ранее отец пятерых детей солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков приехал в минский роддом с цветами: «Хочется, чтобы каждый папа понял это с самого начала».

Тем временем аналитики ЕАБР сказали, что будет с зарплатами в Беларуси в 2025 году.

Кстати, мы собрали, что произошло после победы белоруски Арины Соболенко над американкой Амандой Анисимовой на «Ролан Гаррос»: «Я хочу ей отомстить».