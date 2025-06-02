Горожане определят будущее Московского монорельса в проекте «Активный гражданин»

В проекте «Активный гражданин» началось новое голосование, в котором москвичи выскажут свое мнение о создании на северо-востоке столицы первого в России прогулочного парка в воздухе.
Такой парк может появиться на эстакаде Московского монорельса. На высоте шести метров над землей предлагают сделать зону с цветниками, аллеями, кафе, прогулочным маршрутом и беговой дорожкой (свыше четырех километров). Сохранят несколько вагонов и историческую конструкцию монорельса, укрепят несущие конструкции и обновят инженерные коммуникации.
Территория будет хорошо освещена, для безопасности установят ограждения и систему видеонаблюдения, ограничат доступ на самокатах.
История монорельса
Монорельс в Москве открыли в ноябре 2004 года. Со временем транспортный каркас города заметно изменился, и он не смог стать полноценной частью инфраструктуры.
Технология, когда-то считающаяся передовой, устарела. Закольцованная ветка не была технически связана с линиями метро, не было возможности быстро пересесть на станции Московского центрального кольца или Московских центральных диаметров. Монорельс не получил широкой популярности у горожан, он давно перестал полноценно выполнять транспортную функцию. За последние 10 лет поток пассажиров сократился в 10 раз, а интервалы движения выросли до 30 минут. Сегодня монорельсом пользуются в среднем менее двух тысяч пассажиров в сутки, из них большая часть — это туристы. Для сравнения: пассажирами канатной дороги на Воробьевых горах ежедневно становятся около восьми тысяч человек.
Москвичи строят свои маршруты, используя метро, Московское центральное кольцо и третий Московский центральный диаметр, а с открытием станции метро «Фонвизинская» в 2016 году решился вопрос перехода через железнодорожные пути. Кроме того, сейчас монорельс частично дублируют почти 20 маршрутов наземного транспорта.
Эксплуатация монорельса стала убыточной для города, тем более что конструкции и подвижной состав нуждались в обновлении. При этом вагоны такого типа не производятся, аналоги отсутствуют, а выпуск новой партии потребует более 20 миллиардов рублей — примерно столько же стоят 130 новых вагонов метро. Кроме того, себестоимость поездки одного пассажира составляет около 1,5 тысячи рублей — это почти в 20 раз выше себестоимости поездки на метро.
Современный парк вместо устаревшей инфраструктуры
Во время комплексного обследования технического состояния монорельса сотрудники Российского университета транспорта выявили его ненадежность. Опираясь на это исследование, НИИ «Мостранспроект», специализирующийся на транспортном планировании и урбанистике, предложил москвичам превратить устаревшую инфраструктуру в современный круглогодичный зеленый парк.
Парк может стать новой достопримечательностью Москвы. Столица перенимает и совершенствует передовой опыт крупных городов мира. Так, в Сеуле на месте автомобильной эстакады работает линейный парк «Скайгарден», а в Сиднее создали парк «Гудс-Лайн» там, где была старая железнодорожная линия.
Голосование подготовлено проектом «Активный гражданин» совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Принять участие могут пользователи проекта с полной или стандартной учетной записью на портале mos.ru.
Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более семи миллионов человек, всего прошло свыше семи тысяч голосований. Ежемесячно в городе реализуется от 30 до 40 решений, принятых москвичами. Проект развивает столичный Департамент информационных технологий совместно с ГКУ «Новые технологии управления».
Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе предоставление массовых социально значимых услуг, а также иных услуг и сервисов в электронной форме, соответствуют задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».