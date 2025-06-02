Горожане определят будущее Московского монорельса в проекте «Активный гражданин»

Технология, когда-то считающаяся передовой, устарела. Закольцованная ветка не была технически связана с линиями метро, не было возможности быстро пересесть на станции Московского центрального кольца или Московских центральных диаметров. Монорельс не получил широкой популярности у горожан, он давно перестал полноценно выполнять транспортную функцию. За последние 10 лет поток пассажиров сократился в 10 раз, а интервалы движения выросли до 30 минут. Сегодня монорельсом пользуются в среднем менее двух тысяч пассажиров в сутки, из них большая часть — это туристы. Для сравнения: пассажирами канатной дороги на Воробьевых горах ежедневно становятся около восьми тысяч человек.