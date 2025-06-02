Эксперт рассказала, какие объекты смогут получить статус гостевых домов

В Крыму и Севастополе появятся объекты размещения с новым статусом: гостевые дома. Закон о проведении эксперимента в 17 регионах страны приняла недавно Госдума РФ.
Эксперимент начинается 1 сентября. Для Крыма и Севастополя это означает, что к «бархатному сезон» многие владельцы строений уже могут оформить новый статус.
«Но нужно понимать, что в Крыму были, есть и остаются люди, которые продолжат работать “в черную”, — рассказала krym.aif.ru председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. — И будут твердить: “Мы законы не знаем, нас это не касается, заплатим штраф — дальше будем думать” до того момента, пока их петух не клюнет в одно место. Но их, думаю, где-то 20%, остальные готовы трудиться честно. И мы понимаем, что у них — не громадины в пятьдесят комнат, и им перевести свою недвижимость в статус гостевых домов не составит большого труда».
Наталья Стамбульникова пояснила, что объекты со статусом гостиницы или пансионата могут возводится на земле, у которой целевое назначение — коммерция, рекреация, туристическое или гостиничное обслуживание, но никак не индивидуальное жилое строительство (ИСЖ).
«Кроме того, дом должен быть нежилым: вспомним принятый в 2019 году закон, запретивший оказывать гостиничные услуги в жилом фонде. Вместе с многоэтажками под него попали и отдельно стоящие частные дома. А потом из нормативно-правовых документов вообще убрали понятие “гостевой дом”. Владельцы, которые хотели работать “в белую”, стали сдавать жилье по договорам найма. Но это же неправильно! И турист не понимает, куда делась эта прослойка курортного жилфонда — и владельцам немало хлопот», — сказала она.
Напомним, каждый объект в статусе гостевого дома должен быть личной собственностью владельца, иметь не более 15 номеров и быть внесен в официальный реестр. Размещение рекламы и прием гостей без соблюдения этих условий станет невозможным.