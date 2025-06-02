Эксперт рассказала, какие объекты смогут получить статус гостевых домов

«Но нужно понимать, что в Крыму были, есть и остаются люди, которые продолжат работать “в черную”, — рассказала krym.aif.ru председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. — И будут твердить: “Мы законы не знаем, нас это не касается, заплатим штраф — дальше будем думать” до того момента, пока их петух не клюнет в одно место. Но их, думаю, где-то 20%, остальные готовы трудиться честно. И мы понимаем, что у них — не громадины в пятьдесят комнат, и им перевести свою недвижимость в статус гостевых домов не составит большого труда».