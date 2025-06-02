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Ограничения на трассе Р-255 «Сибирь» в Усольском районе сохраняются

Ограничения на участке трассы Р-255 «Сибирь» в Усольском районе сохраняются, организовано движение в объезд.

Источник: Аргументы и факты

Небольшой участок федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в Усольском районе по-прежнему закрыт для всех видов транспорта. Действует альтернативный маршрут через село Мальта. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Координацию взаимодействия с администрациями Усольского района поручено возглавить первому заместителю главы региона Роману Колесову. Утром 2 июня он провел выездное совещание КЧС Иркутской области. Участники согласовали привлечение сил и ресурсов, а также определили задачи для структур здравоохранения, соцзащиты, лесного комплекса и сельского хозяйства.

Региональные власти призывают жителей области сохранять спокойствие, доверять исключительно официальным данным и воздерживаться от обсуждения происшествия на трассе в Усольском районе в сети интернет. Напомним, 1 июня, по сообщению минобороны России, теракт с применением FPV-дронов был совершён в отношении аэродромов в Мурманской, Ивановской, Рязанской, Амурской и Иркутской областях. Рассматривается предложение о награждении дальнобойщиков, что на заправке на трассе сбивали дроны камнями.