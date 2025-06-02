Ограничения на трассе Р-255 «Сибирь» в Усольском районе сохраняются

Региональные власти призывают жителей области сохранять спокойствие, доверять исключительно официальным данным и воздерживаться от обсуждения происшествия на трассе в Усольском районе в сети интернет. Напомним, 1 июня, по сообщению минобороны России, теракт с применением FPV-дронов был совершён в отношении аэродромов в Мурманской, Ивановской, Рязанской, Амурской и Иркутской областях. Рассматривается предложение о награждении дальнобойщиков, что на заправке на трассе сбивали дроны камнями.