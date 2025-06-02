Татарстанцы в июне получат аванс меньше обычного

Рассмотрим на конкретном примере. Предположим, житель РТ зарабатывает в месяц 60 тыс. рублей. Соответственно, стоимость одного рабочего дня в мае равна 3333,33 рубля. Исходя из того, что в первой половине июня будет семь рабочих дней, сумма аванса составит 23333,33 рубля при условии, что в организации аванс и зарплата выплачивается работникам в соотношении 50/50. Если же в учреждении расчет производится в соотношении 45/55, 40/60 или 30/70, то размер аванса окажется еще меньше.