Татарстанцы в июне получат аванс меньше обычного

Аванс и зарплата, получаемые работниками, рассчитываются в зависимости от количества отработанных дней в месяце. Соответственно, аванс выплачивают за отработанные дни с 1 по 15 число месяца, а оставшаяся часть выплачивается в виде зарплаты.
В период с 1 по 15 июня у татарстанцев будет лишь семь рабочих дней: 2−5 и
Рассмотрим на конкретном примере. Предположим, житель РТ зарабатывает в месяц 60 тыс. рублей. Соответственно, стоимость одного рабочего дня в мае равна 3333,33 рубля. Исходя из того, что в первой половине июня будет семь рабочих дней, сумма аванса составит 23333,33 рубля при условии, что в организации аванс и зарплата выплачивается работникам в соотношении 50/50. Если же в учреждении расчет производится в соотношении 45/55, 40/60 или 30/70, то размер аванса окажется еще меньше.
Но небольшой аванс не повлияет на итоговую сумму дохода работника, поскольку она, согласно законодательству, не должна меняться в зависимости от праздников. Поэтому то, что недоплатили во время аванса, работодатель компенсирует за счет второй выплаты, которая окажется больше, чем обычно.
Напомним, что у жителей РТ в июне будет двое длинных выходных: