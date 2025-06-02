Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Татарстанцы в июне получат аванс меньше обычного

Жители Татарстана в июне получат аванс в меньшем объеме, чем обычно. Это связано с длинными выходными в первой половине месяца. По какой причине это произойдет — в материале «Татар-информа».

Источник: ИА Татар-информ

Аванс и зарплата, получаемые работниками, рассчитываются в зависимости от количества отработанных дней в месяце. Соответственно, аванс выплачивают за отработанные дни с 1 по 15 число месяца, а оставшаяся часть выплачивается в виде зарплаты.

В период с 1 по 15 июня у татарстанцев будет лишь семь рабочих дней: 2−5 и 9—11 июня. Оставшиеся 11 рабочих дней приходятся уже на вторую половину месяца. Иными словами, в первой половине июня у татарстанцев будет рабочих дней в 1,5 раза меньше, значит, и аванс будет меньше.

Рассмотрим на конкретном примере. Предположим, житель РТ зарабатывает в месяц 60 тыс. рублей. Соответственно, стоимость одного рабочего дня в мае равна 3333,33 рубля. Исходя из того, что в первой половине июня будет семь рабочих дней, сумма аванса составит 23333,33 рубля при условии, что в организации аванс и зарплата выплачивается работникам в соотношении 50/50. Если же в учреждении расчет производится в соотношении 45/55, 40/60 или 30/70, то размер аванса окажется еще меньше.

Но небольшой аванс не повлияет на итоговую сумму дохода работника, поскольку она, согласно законодательству, не должна меняться в зависимости от праздников. Поэтому то, что недоплатили во время аванса, работодатель компенсирует за счет второй выплаты, которая окажется больше, чем обычно.

Напомним, что у жителей РТ в июне будет двое длинных выходных: 6—8 июня и 12—15 июня.