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В Омске продлили автобусный маршрут № 139 до микрорайона «Входной»

Решение принято после многочисленных сообщений омичей.

Источник: Комсомольская правда

В Омске со 2 июня продлят маршрут автобусного маршрута № 139 до микрорайона «Входной». В мэрию Омска поступили десятки обращений с такой просьбой.

«Поступают многочисленные обращения горожан, в том числе и личные сообщения через социальные сети. Принято решение об изменении схемы движения автобусного маршрута № 139. С сегодняшнего дня, 3 июня, маршрут “Поселок Ермак — 2888-й километр” продлен до микрорайона “Входной”, — написал в своем телеграм-канале Сергей Шелест.

На маршруте задействован автобус большого класса, что позволит обеспечить комфортные условия для пассажиров и повысить доступность транспортного сообщения. Напомним, что добраться до микрорайона «Входной» также можно на автобусах других маршрутов — № 3, 37 и 125.

Ранее мы писали, что Сергей Шелест просит омичей не поджигать тополиный пух.