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Молдова — страна чудес: Примаром села стал человек, сбивший насмерть ребенка

Никанору Чокинэ грозит до семи лет тюрьмы.

Источник: Комсомольская правда

Обвиняемый в убийстве ребёнка вновь избран мэром. Никанор Чокинэ победил на выборах в селе Болдурешты Ниспоренского района с результатом 50,53%.

Напомним, Чокинэ обвиняется в том, что насмерть сбил 14-летнего мальчика и скрылся. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Один погибший ребёнок, беглец, и переизбранный мэр. Это трагедия, которая обнажает крах молдавского государства в защите жизни и справедливости.

Человек, обвиняемый в убийстве ребёнка и бегстве, не просто баллотировался, но и снова стал мэром. Это не демократия, а глубокий моральный и институциональный кризис.

Хотя есть презумпция невиновности, мораль должна быть выше закона, особенно когда речь идёт о жизни ребёнка.

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