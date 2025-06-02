Обвиняемый в убийстве ребёнка вновь избран мэром. Никанор Чокинэ победил на выборах в селе Болдурешты Ниспоренского района с результатом 50,53%.
Напомним, Чокинэ обвиняется в том, что насмерть сбил 14-летнего мальчика и скрылся. Ему грозит до семи лет тюрьмы.
Один погибший ребёнок, беглец, и переизбранный мэр. Это трагедия, которая обнажает крах молдавского государства в защите жизни и справедливости.
Человек, обвиняемый в убийстве ребёнка и бегстве, не просто баллотировался, но и снова стал мэром. Это не демократия, а глубокий моральный и институциональный кризис.
Хотя есть презумпция невиновности, мораль должна быть выше закона, особенно когда речь идёт о жизни ребёнка.
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