Стало известно, когда закончится ремонт трамвайных путей в Нижнем Новгороде

«В работе остается перекресток Октябрьской и Большой Покровки. В силу праздников, чтобы не мешать туристическому потоку и дать людям возможность спокойно отдыхать, мы временно приостанавливаем работы. Одна полоса уже заменена, вторую начнем после 12 числа. В активной стадии остаются только Чернопрудные кольца — это технически сложный узел, где пересекаются несколько улиц и проходит множество коммуникаций. Работы здесь, по нашим расчетам, продлятся до ноября», — сообщил глава компании.