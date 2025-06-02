37 водоемов в Иркутске обработали от малярийных комаров

В Иркутске от малярийных комаров обработали 37 водоемов. Чтобы насекомые не размножались, специалисты проводят профилактику каждый год. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, средство действует только на личинок комаров. На здоровье животных и людей оно не повлияет.
— Сроки проведения работ, список водоемов, используемые препараты согласованы Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области. Общая площадь территорий обработки составляет 80 гектаров, — рассказала заместитель начальника отдела охраны окружающей среды администрации Иркутска Валентина Сафонова.
Водоемы, запруды, озера и болота, которые подверглись обработке, расположены на острове Конном, возле плотины ГЭС, в микрорайонах Первомайский, Университетский, Юбилейный и Зеленый, в поселках Горького и Искра, вдоль улицы Старо-Кузьмихинской, около объездной дороги Ново-Ленино.