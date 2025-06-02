37 водоемов в Иркутске обработали от малярийных комаров

В Иркутске от малярийных комаров обработали 37 водоемов. Чтобы насекомые не размножались, специалисты проводят профилактику каждый год. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, средство действует только на личинок комаров. На здоровье животных и людей оно не повлияет.