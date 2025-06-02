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Магнитная буря на Земле продлится до 3 июня

Ее сила будет периодически меняться, отметил представитель Института прикладной геофизики.

МОСКВА, 2 июня /ТАСС/. Магнитная буря на Земле продлится как минимум до 3 июня, ее сила будет периодически меняться, сказал ТАСС представитель Института прикладной геофизики.

«Геомагнитные бури преимущественно G1-G2, с периодами G3-G4 ожидаются до конца 2 июня из-за сохраняющихся эффектов выброса корональной массы. 3 июня, вероятно, ожидается снижение уровня геомагнитного шторма до G1», — сказал он.

Магнитная буря продолжается на Земле почти сутки, в настоящее время ее уровень опустился до G1 (слабая) с очень сильного (G4), зафиксированного 1 июня, сообщили ТАСС ранее в центре космической погоды. Специалисты Института прикладной геофизики ранее сообщили ТАСС, что 1 июня степень возмущенности магнитного поля Земли поднималась до отметки G4 — «очень сильно» по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».