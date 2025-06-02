Магнитная буря на Земле продлится до 3 июня

Магнитная буря продолжается на Земле почти сутки, в настоящее время ее уровень опустился до G1 (слабая) с очень сильного (G4), зафиксированного 1 июня, сообщили ТАСС ранее в центре космической погоды. Специалисты Института прикладной геофизики ранее сообщили ТАСС, что 1 июня степень возмущенности магнитного поля Земли поднималась до отметки G4 — «очень сильно» по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».