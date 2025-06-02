Милиция сказала, можно ли установить видеонаблюдение в частном доме в Беларуси. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказал участковый инспектор Московского РУВД Святослав Акуленко.
В редакцию агентства написала минчанка, которая сообщила, что ее пожилая мать живет в частном секторе и не хочет переезжать из дома в квартиру. Жительница Минска добавила, что пожилая мама плохо слышит и с трудом передвигается. В связи с этим женщина планирует установить несколько камер видеонаблюдения и спрашивает, можно ли это сделать в частном доме.
Участковый инспектор Московского РУВД уточнил, что ситуация, описанная минчанкой, попадает под положения Закона № 455−3 «Об информации, информатизации и защите информации» от 10 ноября 2008 года.
— Такая съемка может вестись при выполнении единственного условия — с согласия физического лица, частная жизнь которого попадает в кадр (часть 2 статьи 18 Закона об информации), — пояснил Акуленко.
Он отметил, что согласие должно быть получено до начала обработки информации в любой форме, в том числе устной. Вместе с тем участковый добавляет, что лучше согласие закрепить письменно.
— Скрытая слежка при помощи технических устройств за мамой, даже если речь идет о ее безопасности, является незаконной, — поясняется представитель милиции.
По словам участкового, после этого встает вопрос, касающийся видеонаблюдения на участке. Акуленко обращает внимание, что, если камеры будут охватывать обстановку за пределами имущества, то подобная съемка может проводиться только с согласия других граждан, которые могут попасть в объектив.
— Направлять камеру на территорию соседского участка (в том числе если она широкоугольная и непроизвольно охватывает не только ваш участок) вы имеете право только после того, как получите от соседей согласие, — подчеркнул Святослав Акуленко.
Он заметил, что для тех, кто попадает в кадр в момент, когда находится на дороге или тротуаре, следует установить заметную информационную табличку о том, что ведется видеонаблюдение. Участковый заявил, что в том случае, если обработка персональных данных посредством установки камер (систем) видеонаблюдения осуществляется с нарушением требований, то минчанку могут привлечь к административной ответственности по статье 23.7 Кодекса об административных правонарушениях.
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