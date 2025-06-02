Милиция сказала, можно ли установить видеонаблюдение в частном доме в Беларуси

Он заметил, что для тех, кто попадает в кадр в момент, когда находится на дороге или тротуаре, следует установить заметную информационную табличку о том, что ведется видеонаблюдение. Участковый заявил, что в том случае, если обработка персональных данных посредством установки камер (систем) видеонаблюдения осуществляется с нарушением требований, то минчанку могут привлечь к административной ответственности по статье 23.7 Кодекса об административных правонарушениях.